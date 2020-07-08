***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.07.2020 10:51
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono ihracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 16.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 100
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFODEAE2032
Vade Başlangıç Tarihi 08.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 141.767.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/12/2019 tarih ve 76/1669 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 141.767.000 TL nominal değer bono satışı, 100 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856566
BIST
10:38120.070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 731,02
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.100
En Düşük
119.173
10:386,8653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0076
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8658
En Düşük
6,8525
10:387,7545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0175
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7545
En Düşük
7,7149
10:38395,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,07
|Açılış
|: 395,91
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
396,34
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|228,90
|1.922.950
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.358.433
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|32.162.441
|% 9,95
|
|BMELK
|6,20
|62.422
|% 9,54
|
|KENT
|817,60
|13.834.074
|% 7,86
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|FENER
|12,98
|42.296.006
|% -5,81
|
|KRDMA
|3,98
|3.152.121
|% -5,24
|
|TSPOR
|7,23
|72.841.036
|% -4,99
|
|MARTI
|1,44
|5.818.763
|% -4,00
|
|EKGYO
|2,31
|765.945.855
|% 3,12
|
|PETKM
|4,42
|420.759.556
|% 0,00
|
|TKFEN
|18,61
|345.303.830
|% 3,33
|
|SISE
|6,41
|343.104.905
|% -1,23
|
|TRKCM
|4,36
|329.140.169
|% 3,32
|
|EKGYO
|2,31
|765.945.855
|% 3,12
|
|PETKM
|4,42
|420.759.556
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,94
|169.806.107
|% 3,19
|
|TRKCM
|4,36
|329.140.169
|% 3,32
|
|DOHOL
|2,40
|134.455.347
|% 3,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5900
|8,6331
|% 0,13
|
|Frank
|7,2606
|7,3043
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8237
|1,8328
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-0,08
|
|Altın Gr.
|396
|396
|-0,05
|
|Cumhuriyet
|2.564
|2.585
|0,70
|
|Tam
|2.639
|2.652
|0,70
|
|Yarım
|1.282
|1.297
|0,30
|
|Çeyrek
|641
|649
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,05
|0,01
|
|B. Petrol
|42,88
|42,88
|-0,20
|