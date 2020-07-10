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***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.07.2020 11:52
GÜNCEL HABERLER



***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bono ihracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 05.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 210
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFODEA22114
Vade Başlangıç Tarihi 10.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 58.880.000
Kupon Sayısı 7

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 09.08.2020 07.08.2020 10.08.2020 0,7808
2 08.09.2020 07.09.2020 08.09.2020 0,7808
3 08.10.2020 07.10.2020 08.10.2020 0,7808
4 07.11.2020 06.11.2020 09.11.2020 0,7808
5 07.12.2020 04.12.2020 07.12.2020 0,7808
6 06.01.2021 05.01.2021 06.01.2021 0,7808
7 05.02.2021 04.02.2021 05.02.2021 0,7808
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.02.2021 04.02.2021 05.02.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/12/2019 tarih ve 76/1669 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 58.880.000 TL nominal değer Bono satışı, 210 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858801


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 376,80 35.935.791 % 9,98  
PKENT 276,80 2.169.282 % 9,97  
MEGAP 4,91 1.798.534 % 9,84  
MEGAP 4,91 1.798.534 % 9,84  
KRTEK 4,89 9.325.943 % 9,40  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6310 8,6743 % 0,06  
Frank 7,2651 7,3088 % -0,09  
Riyal 1,8250 1,8342 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.807 3,60  
Altın Gr. 399 399 0,83  
Cumhuriyet 2.591 2.613 8,00  
Tam 2.667 2.681 8,30  
Yarım 1.296 1.311 4,00  
Çeyrek 648 657 2,00  
Gümüş.Ons 18,74 18,78 0,07  
Gümüş Gr. 4,13 4,14 0,02  
B. Petrol 41,54 41,54 -0,81  
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