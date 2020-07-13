***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.07.2020 13:03
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono ihracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 26.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 105
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFODEAE2040
Vade Başlangıç Tarihi 13.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 188.307.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/12/2019 tarih ve 76/1669 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 188.307.000 TL nominal değer bono satışı, 105 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859332
BIST
14:27117.687
En Yüksek
|Değişim
|: 2,51%
|| 2.878,86
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
117.743
En Düşük
116.126
14:276,8660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0048
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
14:277,7841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0230
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,7904
En Düşük
7,7554
14:27399,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,29
|Açılış
|: 399,24
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
399,62
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.031,80
|16.286.868
|% 10,00
|
|KARTN
|539,00
|39.349.568
|% 10,00
|
|BFREN
|414,40
|13.552.398
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|544.342
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|544.342
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,11
|2.103.153
|% -9,88
|
|EKIZ
|9,26
|1.159.671
|% -9,48
|
|TSPOR
|5,84
|456.823.304
|% -6,41
|
|KSTUR
|51,95
|110.006
|% -5,37
|
|UZERB
|4,73
|44.942
|% -5,02
|
|EKGYO
|2,23
|1.109.699.952
|% 3,24
|
|THYAO
|11,99
|720.380.474
|% 1,35
|
|ODAS
|2,85
|507.559.075
|% 5,95
|
|GARAN
|7,96
|468.296.073
|% 1,92
|
|TSPOR
|5,84
|456.823.304
|% -6,41
|
|EKGYO
|2,23
|1.109.699.952
|% 3,24
|
|ODAS
|2,85
|507.559.075
|% 5,95
|
|IHLGM
|1,78
|237.981.784
|% 7,88
|
|YKBNK
|2,38
|299.540.719
|% 3,93
|
|SKBNK
|1,61
|167.799.318
|% 4,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6296
|8,6729
|% -0,06
|
|Frank
|7,2586
|7,3024
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|9,87
|
|Altın Gr.
|399
|399
|2,45
|
|Cumhuriyet
|2.596
|2.614
|9,50
|
|Tam
|2.674
|2.683
|9,80
|
|Yarım
|1.298
|1.312
|4,80
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,18
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,23
|0,10
|
|B. Petrol
|42,55
|42,55
|-0,69
|
Seans Raporu
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14:41GOODY
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14:40XU030
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14:40XU100
Endeks 117, 665 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 49 üstünde . İşlem hacmi 11, 483.00 milyon TL de
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14:40GOLTS
Yüzde 5.65 oranında artışla 19.82 lira fiyatla işlem gören hissede 203, 992 adet işlem
-
14:39BSOKE
Yüzde 6.87 oranında artışla 1.71 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 232, 972 adet işlem