***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.07.2020 10:27
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono ihracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 15.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 182
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFODEA12172
Vade Başlangıç Tarihi 17.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 78.360.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/12/2019 tarih ve 76/1669 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 78.360.000 TL nominal değer bono satışı, 182 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860189
BIST
10:25118.518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -289,63
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
118.914
En Düşük
118.361
10:256,8603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0041
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8604
En Düşük
6,8498
10:257,8205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0107
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8205
En Düşük
7,7990
10:25396,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,65
|Açılış
|: 396,98
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
397,19
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.373,10
|14.109.575
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|99.546
|% 10,00
|
|BFREN
|551,40
|5.775.857
|% 9,99
|
|PKENT
|405,00
|571.050
|% 9,99
|
|TKURU
|22,98
|99.320
|% 9,95
|
|ARTI
|1,77
|26.932
|% -8,76
|
|RODRG
|2,37
|3.555
|% -8,49
|
|BASCM
|4,11
|49.320
|% -6,59
|
|GARFA
|5,44
|163.107
|% -5,23
|
|DURDO
|17,30
|199.059
|% -4,74
|
|SASA
|13,15
|200.206.131
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,27
|162.114.913
|% -0,44
|
|TRGYO
|4,73
|139.721.252
|% 4,65
|
|ASELS
|32,74
|134.699.519
|% -0,97
|
|THYAO
|11,97
|129.862.158
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,27
|162.114.913
|% -0,44
|
|TSKB
|1,26
|58.860.881
|% -0,79
|
|ODAS
|2,90
|112.672.487
|% 0,69
|
|TRGYO
|4,73
|139.721.252
|% 4,65
|
|YKBNK
|2,37
|68.889.225
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5816
|8,6247
|% -0,03
|
|Frank
|7,2337
|7,2773
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8234
|1,8325
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|3,14
|
|Altın Gr.
|397
|397
|0,65
|
|Cumhuriyet
|2.581
|2.604
|4,90
|
|Tam
|2.659
|2.672
|5,00
|
|Yarım
|1.290
|1.307
|2,50
|
|Çeyrek
|647
|654
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|19,03
|19,07
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,21
|-0,01
|
|B. Petrol
|43,12
|43,12
|-0,23
|
Seans Raporu
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10:39XU100
Endeks 118, 515 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 25 altında . İşlem hacmi 2, 706.00 milyon TL de
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10:36RODRG
Yüzde -8.49 oranında düşüşle 2.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 500 adet işlem
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10:35PRKME
Yüzde 4.80 oranında artışla 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 575, 840 adet işlem
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10:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, ASELS, EKGYO
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10:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, ARCLK, SODA