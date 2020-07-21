***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.07.2020 12:55
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono ihracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 26.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 97
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFODEAE2057
Vade Başlangıç Tarihi 21.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 16.710.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2020 tarih ve 40/801 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 16.710.000 TL nominal değer bono satışı, 97 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860706
BIST
12:53120.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.124,80
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
119.943
12:536,8589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 6,9010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8434
12:537,8496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8334
12:53402,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,42
|Açılış
|: 402,11
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
402,30
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|17.113.770
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|10.544.906
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|23.088.873
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|88.282
|% 10,00
|
|BFREN
|667,10
|2.785.143
|% 9,99
|
|DERAS
|6,85
|60.263.622
|% -9,87
|
|LUKSK
|21,00
|1.838.528
|% -5,91
|
|KUTPO
|48,50
|39.252.228
|% -5,18
|
|RAYSG
|6,30
|2.132.744
|% -4,69
|
|DITAS
|28,88
|4.045.631
|% -4,05
|
|GUSGR
|5,42
|578.816.613
|% 0,00
|
|ODAS
|2,87
|423.069.880
|% 0,35
|
|GARAN
|8,00
|418.630.420
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,32
|405.505.212
|% 0,87
|
|TRGYO
|5,14
|394.876.286
|% -1,15
|
|EKGYO
|2,32
|405.505.212
|% 0,87
|
|ODAS
|2,87
|423.069.880
|% 0,35
|
|ADESE
|2,57
|346.030.599
|% 2,39
|
|SKBNK
|1,71
|186.035.238
|% 2,40
|
|GUSGR
|5,42
|578.816.613
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6730
|8,7165
|% 0,21
|
|Frank
|7,2776
|7,3215
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8231
|1,8322
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|5,48
|
|Altın Gr.
|402
|402
|1,31
|
|Cumhuriyet
|2.610
|2.632
|8,50
|
|Tam
|2.689
|2.700
|8,80
|
|Yarım
|1.305
|1.321
|4,30
|
|Çeyrek
|655
|661
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|20,40
|20,45
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|4,50
|4,51
|0,12
|
|B. Petrol
|44,19
|44,19
|0,91
|