***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono ihracı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 4.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 23.02.2021Vade (Gün Sayısı) 210Faiz Oranı Türü SabitSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFODEA22122Vade Başlangıç Tarihi 28.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.442.000Kupon Sayısı 7Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 27.08.2020 26.08.2020 27.08.2020 0,80552 26.09.2020 25.09.2020 28.09.2020 0,80553 26.10.2020 23.10.2020 26.10.2020 0,80554 25.11.2020 24.11.2020 25.11.2020 0,80555 25.12.2020 24.12.2020 25.12.2020 0,80556 24.01.2021 22.01.2021 25.01.2021 0,80557 23.02.2021 22.02.2021 23.02.2021 0,8055Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.02.2021 22.02.2021 23.02.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2020 tarih ve 40/801 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 50.422.000 TL nominal değer bono satışı, 210 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862350BIST