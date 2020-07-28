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***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.07.2020 12:43
GÜNCEL HABERLER



***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bono ihracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 23.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 210
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFODEA22122
Vade Başlangıç Tarihi 28.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.442.000
Kupon Sayısı 7

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.08.2020 26.08.2020 27.08.2020 0,8055
2 26.09.2020 25.09.2020 28.09.2020 0,8055
3 26.10.2020 23.10.2020 26.10.2020 0,8055
4 25.11.2020 24.11.2020 25.11.2020 0,8055
5 25.12.2020 24.12.2020 25.12.2020 0,8055
6 24.01.2021 22.01.2021 25.01.2021 0,8055
7 23.02.2021 22.02.2021 23.02.2021 0,8055
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.02.2021 22.02.2021 23.02.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2020 tarih ve 40/801 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 50.422.000 TL nominal değer bono satışı, 210 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862350


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 2.675,50 35.870.348 % 10,00  
QNBFL 148,50 32.954.683 % 10,00  
KONYA 500,60 78.300.528 % 10,00  
DOKTA 28,16 20.972.348 % 10,00  
PKENT 789,00 1.157.463 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,8625 8,9069 % 0,46  
Frank 7,4774 7,5225 % 0,54  
Riyal 1,8345 1,8437 % 0,46  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.933 1.934 -8,84  
Altın Gr. 429 429 0,38  
Cumhuriyet 2.811 2.848 21,00  
Tam 2.895 2.929 21,70  
Yarım 1.405 1.429 10,60  
Çeyrek 705 716 5,30  
Gümüş.Ons 24,00 24,04 -0,58  
Gümüş Gr. 5,30 5,31 -0,12  
B. Petrol 44,01 44,01 0,11  
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