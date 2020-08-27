***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.08.2020 11:12
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono itfası hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 27.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFODEA82035
Vade Başlangıç Tarihi 21.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 22.760.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.08.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.760.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/12/2019 tarihli kararı kapsamında Bankamızca halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış şeklinde 21.05.2020 tarihinde ihraç edilen, 98 gün vadeli, 22.760.000 TL nominal değerli iskontolu bononun vadesi 27.08.2020 tarihinde gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871378
BIST
13:251.106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 7,14
|Açılış
|: 1.108
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.111
En Düşük
1.104
13:257,3528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0096
|Açılış
|: 7,3620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4040
|
7,3778
En Düşük
7,3109
13:258,6909
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0275
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7373
En Düşük
8,6580
13:25458,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -4,43
|Açılış
|: 458,32
|
|Önceki Kapanış
|: 462,75
|
463,32
En Düşük
457,30
BIST En Aktif Hisseler13:25
|KLGYO
|5,83
|42.421.412
|% 10,00
|
|ULAS
|2,64
|1.913.250
|% 10,00
|
|RAYSG
|7,59
|15.516.036
|% 10,00
|
|GYHOL
|24,20
|5.072.780
|% 10,00
|
|KENT
|448,90
|1.662.277
|% 10,00
|
|CASA
|24,30
|71.237
|% -9,93
|
|BMELK
|5,32
|228.194
|% -9,83
|
|DMSAS
|5,53
|126.261.577
|% -6,90
|
|PRKME
|4,38
|157.978.775
|% -4,78
|
|DGGYO
|12,15
|22.162.872
|% -4,10
|
|GUSGR
|6,72
|643.262.707
|% 2,13
|
|GARAN
|6,96
|406.985.479
|% 0,87
|
|TUPRS
|82,85
|371.554.815
|% 0,73
|
|PETKM
|4,02
|362.739.256
|% -0,25
|
|SISE
|6,26
|314.261.447
|% 0,16
|
|SKBNK
|1,47
|181.831.288
|% 2,08
|
|EKGYO
|1,86
|184.264.818
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,72
|643.262.707
|% 2,13
|
|YKBNK
|2,09
|199.042.686
|% 0,97
|
|PETKM
|4,02
|362.739.256
|% -0,25
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3455
|7,3528
|% -0,13
|
|Euro
|8,6781
|8,6909
|% -0,32
|
|Sterlin
|9,6644
|9,7128
|% -0,37
|
|Frank
|8,0557
|8,1042
|% -0,23
|
|Riyal
|1,9512
|1,9610
|% -0,33
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|-13,11
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-4,49
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|-7,00
|
|Tam
|3.027
|3.103
|-11,00
|
|Yarım
|1.463
|1.501
|-5,33
|
|Çeyrek
|734
|750
|-2,66
|
|Gümüş.Ons
|27,25
|27,28
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,06
|
|B. Petrol
|46,09
|46,09
|-0,07
|