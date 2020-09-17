***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.09.2020 10:21
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono ihracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 24.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 68
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFODEAK2026
Vade Başlangıç Tarihi 17.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 134.680.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2020 tarih ve 40/801 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 134.680.000 TL nominal değer bono satışı, 68 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875390
BIST
11:491.105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,63
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.103
11:497,5481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0439
|Açılış
|: 7,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5482
En Düşük
7,4825
11:498,9166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0491
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9184
En Düşük
8,8040
11:49471,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,50
|Açılış
|: 471,52
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,16
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler11:49
|BALAT
|3,96
|2.699.069
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.488,00
|310.224
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|545.967
|% 9,99
|
|MERIT
|96,85
|237.379
|% 9,99
|
|SODSN
|20,36
|689.390
|% 9,99
|
|KENT
|386,40
|985.320
|% -9,99
|
|MRSHL
|328,50
|15.416.544
|% -9,98
|
|EKIZ
|10,47
|3.953.619
|% -9,97
|
|TDGYO
|6,66
|13.802.841
|% -9,88
|
|IZTAR
|6,48
|2.284.835
|% -9,87
|
|KRDMD
|3,13
|359.814.780
|% -1,26
|
|AVOD
|4,44
|306.054.281
|% 9,90
|
|PETKM
|4,34
|218.809.336
|% -0,23
|
|RTALB
|52,05
|208.348.851
|% 1,66
|
|GARAN
|6,68
|191.089.773
|% -0,45
|
|KRDMD
|3,13
|359.814.780
|% -1,26
|
|IHLAS
|1,08
|104.994.229
|% -0,92
|
|AVOD
|4,44
|306.054.281
|% 9,90
|
|TSKB
|1,08
|63.227.923
|% -0,92
|
|KARSN
|3,04
|173.679.204
|% 3,40
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5459
|7,5481
|% 0,59
|
|Euro
|8,9138
|8,9166
|% 0,55
|
|Sterlin
|9,7384
|9,7872
|% 0,33
|
|Frank
|8,2460
|8,2957
|% 0,30
|
|Riyal
|2,0048
|2,0148
|% 0,46
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-14,17
|
|Altın Gr.
|471
|472
|-1,50
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.176
|-6,00
|
|Tam
|3.117
|3.194
|-2,44
|
|Yarım
|1.507
|1.545
|-1,19
|
|Çeyrek
|756
|773
|-0,59
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,90
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,90
|41,90
|-0,32
|