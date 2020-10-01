***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.10.2020 15:22
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono İhracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 30.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 60
Faiz Oranı Türü İskontolu
ISIN Kodu TRFODEAK2042
Vade Başlangıç Tarihi 01.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 77.139.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2020 tarih ve 40/801 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 77.139.000 TL nominal değer bono satışı, 60 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877758
BIST
15:571.155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 9,71
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.155
En Düşük
1.143
15:577,7342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0129
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7487
En Düşük
7,6335
15:579,0902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0340
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1137
En Düşük
8,9695
15:57472,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 5,69
|Açılış
|: 472,63
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
473,74
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler15:57
|MERKO
|13,20
|114.528.958
|% 10,00
|
|NETAS
|21,34
|170.711.075
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|3.208.643
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|683.150
|% 9,98
|
|YAPRK
|64,50
|12.098.826
|% 9,97
|
|AKMGY
|75,60
|942.052
|% -10,00
|
|EPLAS
|17,37
|72.219
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|308.693
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|133.801.833
|% -9,99
|
|TKURU
|931,50
|4.059.477
|% -9,99
|
|SISE
|7,15
|1.671.162.636
|% -2,32
|
|GARAN
|7,22
|1.343.310.660
|% 1,69
|
|ASELS
|19,34
|1.097.860.257
|% 0,10
|
|TURSG
|6,18
|995.666.359
|% 8,80
|
|THYAO
|10,74
|901.680.543
|% 2,29
|
|SISE
|7,15
|1.671.162.636
|% -2,32
|
|KRDMD
|3,43
|685.867.560
|% 1,18
|
|GARAN
|7,22
|1.343.310.660
|% 1,69
|
|TURSG
|6,18
|995.666.359
|% 8,80
|
|PENGD
|4,85
|607.139.966
|% 1,89
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7259
|7,7342
|% 0,17
|
|Euro
|9,0772
|9,0902
|% 0,38
|
|Sterlin
|9,9768
|10,0269
|% 0,51
|
|Frank
|8,3821
|8,4326
|% 0,62
|
|Riyal
|2,0523
|2,0626
|% 0,24
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|18,03
|
|Altın Gr.
|473
|473
|6,12
|
|Cumhuriyet
|3.133
|3.180
|10,00
|
|Tam
|3.122
|3.200
|15,15
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|7,33
|
|Çeyrek
|757
|774
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,72
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|5,91
|5,92
|0,16
|
|B. Petrol
|41,64
|41,64
|-0,66
|
Seans Raporu
15:57
daha fazla
-
16:08YAPRK
Yüzde 9.97 oranında artışla 64.50 lira fiyatla işlem gören hissede 190, 180 adet işlem
-
16:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 36 artarak (% 0.89 ) 1, 057
-
16:07
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BMELK, MERKO, YONGA, DENCM, NUHCM, KENT, UZERB, NETAS, KAPLM, KERVN
-
16:07
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TACTR, BRYAT, ACSEL, OZRDN, SNKRN, TKURU, AKMGY, MRSHL, EGCEY, YBTAS
-
16:07
YAPRK, AVOD, ISATR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında