***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.10.2020 13:42
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono itfası hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 07.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 61
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFODEAE2065
Vade Başlangıç Tarihi 07.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 85.110.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 07.10.2020
Kayıt Tarihi 06.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.10.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 85.110.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/12/2019 tarihli kararı kapsamında Bankamızca halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış şeklinde 07.08.2020 tarihinde ihraç edilen, 61 gün vadeli, 81.110.000 TL nominal değerli iskontolu bononun vadesi 07.10.2020 tarihinde gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879050
BIST
13:421.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,30
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
13:427,8732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0754
|Açılış
|: 7,8610
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8732
En Düşük
7,7815
13:429,2615
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1094
|Açılış
|: 9,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2615
En Düşük
9,1278
13:42476,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 5,71
|Açılış
|: 476,81
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler13:42
|VKING
|6,71
|3.910.610
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|858.986
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.184.569
|% 10,00
|
|DYOBY
|12,00
|24.914.490
|% 9,99
|
|LUKSK
|36,10
|2.993.159
|% 9,99
|
|TKURU
|611,30
|1.737.926
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.334,70
|2.220.300
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|446.199
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|786.500
|% -9,95
|
|BMELK
|11,78
|1.505.321
|% -9,94
|
|GARAN
|7,01
|1.050.694.785
|% -1,41
|
|ODAS
|3,40
|1.023.148.075
|% 3,98
|
|ASELS
|18,60
|506.372.238
|% 0,32
|
|SISE
|6,83
|389.930.361
|% -0,29
|
|KRDMD
|3,45
|355.290.982
|% -0,58
|
|ODAS
|3,40
|1.023.148.075
|% 3,98
|
|GARAN
|7,01
|1.050.694.785
|% -1,41
|
|ZOREN
|2,72
|352.409.957
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,90
|242.716.818
|% 3,26
|
|YGYO
|1,09
|120.340.923
|% 9,00
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8683
|7,8732
|% 0,97
|
|Euro
|9,2520
|9,2615
|% 1,20
|
|Sterlin
|10,0678
|10,1183
|% 0,61
|
|Frank
|8,5205
|8,5718
|% 0,72
|
|Riyal
|2,0874
|2,0978
|% 0,73
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.887
|8,36
|
|Altın Gr.
|477
|477
|5,99
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-12,00
|
|Tam
|3.141
|3.219
|-6,82
|
|Yarım
|1.518
|1.557
|-3,30
|
|Çeyrek
|761
|779
|-1,65
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,58
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,96
|0,17
|
|B. Petrol
|41,66
|41,66
|-0,99
|