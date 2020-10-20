***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono itfası hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 4.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 20.10.2020Vade (Gün Sayısı) 62Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFODEAE2099Vade Başlangıç Tarihi 19.08.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 136.143.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 20.10.2020Kayıt Tarihi 19.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.10.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 136.143.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 26/12/2019 tarihli kararı kapsamında Bankamızca halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış şeklinde 19/08/2020 tarihinde ihraç edilen, 62 gün vadeli, 136.143.000 TL nominal değerli iskontolu bononun vadesi 20/10/2020 tarihinde gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882627BIST