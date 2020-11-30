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***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

30.11.2020 10:35



***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bono itfası hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 30.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 60
Faiz Oranı Türü İskontolu
ISIN Kodu TRFODEAK2042
Vade Başlangıç Tarihi 01.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 77.139.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 30.11.2020
Kayıt Tarihi 27.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.11.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 77.139.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/07/2020 tarihli kararı kapsamında Bankamızca halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış şeklinde 01/10/2020 tarihinde ihraç edilen, 60 gün vadeli, 77.139.000 TL nominal değerli iskontolu bononun vadesi 30/11/2020 tarihinde gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890491


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Riyal 2,0829 2,0934 % 0,28  
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Altın Gr. 448 448 -1,47  
Cumhuriyet 2.995 3.040 12,00  
Tam 2.983 3.057 -62,52  
Yarım 1.442 1.479 -30,24  
Çeyrek 723 739 -15,12  
Gümüş.Ons 22,22 22,25 -0,45  
Gümüş Gr. 5,59 5,60 -0,11  
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