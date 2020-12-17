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***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.12.2020 13:52



***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bono itfası hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 17.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 85
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFODEAA2010
Vade Başlangıç Tarihi 23.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.813.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 17.12.2020
Kayıt Tarihi 16.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.12.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 50.813.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/07/2020 tarihli kararı kapsamında Bankamızca halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış şeklinde 23/09/2020 tarihinde ihraç edilen, 85 gün vadeli, 50.813.000 TL nominal değerli iskontolu bononun vadesi 17/12/2020 tarihinde gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893638


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Tam 3.098 3.178 23,30  
Yarım 1.497 1.537 11,27  
Çeyrek 751 769 5,64  
Gümüş.Ons 25,98 26,00 0,57  
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