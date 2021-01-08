***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.01.2021 14:07
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 08.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 217
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFODEA12115
Vade Başlangıç Tarihi 05.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.480.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.01.2021
Kayıt Tarihi 07.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.01.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.480.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/12/2019 tarihli kararı kapsamında Bankamızca halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış şeklinde 05/06/2020 tarihinde ihraç edilen, 217 gün vadeli, 25.480.000 TL nominal değerli iskontolu bononun vadesi 08/01/2021 tarihinde gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898252
BIST
15:111.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 14,49
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.538
En Düşük
1.520
15:117,3491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 7,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
15:119,0074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0152
|Açılış
|: 8,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
15:11446,68
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -5,35
|Açılış
|: 446,68
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler15:11
|YESIL
|151,80
|95.272.301
|% 10,00
|
|INVEO
|58,30
|52.069.079
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|105.987.399
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|KOZAL
|118,50
|1.863.241.586
|% 9,22
|
|EKGYO
|2,53
|1.640.689.092
|% -2,69
|
|THYAO
|12,92
|1.227.772.914
|% 1,89
|
|SISE
|7,45
|1.094.182.081
|% 0,95
|
|OTKAR
|423,70
|1.014.793.181
|% -1,67
|
|EKGYO
|2,53
|1.640.689.092
|% -2,69
|
|SKBNK
|1,60
|452.429.520
|% 3,23
|
|PETKM
|5,26
|813.579.065
|% 0,19
|
|SISE
|7,45
|1.094.182.081
|% 0,95
|
|TSKB
|1,85
|262.778.909
|% -0,54
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3430
|7,3491
|% 0,01
|
|Euro
|8,9999
|9,0074
|% -0,17
|
|Sterlin
|9,9453
|9,9952
|% 0,11
|
|Frank
|8,2647
|8,3145
|% 0,02
|
|Riyal
|1,9502
|1,9600
|% -0,09
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-22,81
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-5,35
|
|Cumhuriyet
|2.963
|3.008
|-31,00
|
|Tam
|2.950
|3.026
|-30,33
|
|Yarım
|1.426
|1.464
|-14,67
|
|Çeyrek
|715
|732
|-7,34
|
|Gümüş.Ons
|26,63
|26,66
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,12
|
|B. Petrol
|55,38
|55,38
|1,00
|