***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.01.2021 16:06
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 05.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 56
Faiz Oranı Türü İskontolu
ISIN Kodu TRFODEA32113
Vade Başlangıç Tarihi 08.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 98.353.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2020 tarih ve 40/801 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 98.353.000 TL nominal değer bono satışı, 56 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898383
BIST
17:461.541
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 18,82
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.541
En Düşük
1.520
17:467,3557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0076
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
17:469,0122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0104
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
17:46441,26
En Yüksek
|Değişim
|: -2,38%
|| -10,77
|Açılış
|: 442,20
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
441,67
BIST En Aktif Hisseler17:44
|INVEO
|58,30
|84.335.671
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|96.423.400
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|110.420.527
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|EKGYO
|2,55
|2.976.480.399
|% -1,92
|
|GARAN
|10,79
|2.405.886.032
|% 2,57
|
|KOZAL
|118,20
|2.401.780.315
|% 8,94
|
|THYAO
|12,83
|1.417.775.212
|% 1,18
|
|SISE
|7,41
|1.332.213.695
|% 0,41
|
|EKGYO
|2,55
|2.976.480.399
|% -1,92
|
|SKBNK
|1,60
|989.955.071
|% 3,23
|
|GARAN
|10,79
|2.405.886.032
|% 2,57
|
|YKBNK
|3,34
|635.627.766
|% 1,21
|
|SISE
|7,41
|1.332.213.695
|% 0,41
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3484
|7,3558
|% 0,10
|
|Euro
|9,0053
|9,0133
|% -0,10
|
|Sterlin
|9,9616
|10,0115
|% 0,27
|
|Frank
|8,2725
|8,3223
|% 0,11
|
|Riyal
|1,9488
|1,9586
|% -0,16
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|-46,84
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-7,96
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,13
|-1,08
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,17
|
|B. Petrol
|55,27
|55,27
|0,89
|