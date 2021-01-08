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***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.01.2021 18:31



***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bono İtfası hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 08.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 210
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFODEA12123
Vade Başlangıç Tarihi 12.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 131.200.000
Kupon Sayısı 7

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 12.07.2020 10.07.2020 13.07.2020 0,7808 997.159,68 Evet
2 11.08.2020 10.08.2020 11.08.2020 0,7808 947.891,2 Evet
3 10.09.2020 09.09.2020 10.09.2020 0,7808 903.018,6 Evet
4 10.10.2020 09.10.2020 12.10.2020 0,7808 877.876,86 Evet
5 09.11.2020 06.11.2020 09.11.2020 0,7808 864.056,71 Evet
6 09.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 0,7808 835.869,82 Evet
7 08.01.2021 07.01.2021 08.01.2021 0,7808 731.750,14 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.01.2021 07.01.2021 08.01.2021 0,7808 93.718.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/12/2019 tarihli kararı kapsamında Bankamızca halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış şeklinde 12/06/2020 tarihinde ihraç edilen, 210 gün vadeli, 131.200.000 TL nominal değerli kupon ödemeli bononun vadesi 08/01/2021 tarihinde gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898505


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