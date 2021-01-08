***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono İtfası hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 4.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 08.01.2021Vade (Gün Sayısı) 210Faiz Oranı Türü SabitSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFODEA12123Vade Başlangıç Tarihi 12.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 131.200.000Kupon Sayısı 7Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 12.07.2020 10.07.2020 13.07.2020 0,7808 997.159,68 Evet2 11.08.2020 10.08.2020 11.08.2020 0,7808 947.891,2 Evet3 10.09.2020 09.09.2020 10.09.2020 0,7808 903.018,6 Evet4 10.10.2020 09.10.2020 12.10.2020 0,7808 877.876,86 Evet5 09.11.2020 06.11.2020 09.11.2020 0,7808 864.056,71 Evet6 09.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 0,7808 835.869,82 Evet7 08.01.2021 07.01.2021 08.01.2021 0,7808 731.750,14 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.01.2021 07.01.2021 08.01.2021 0,7808 93.718.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 26/12/2019 tarihli kararı kapsamında Bankamızca halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış şeklinde 12/06/2020 tarihinde ihraç edilen, 210 gün vadeli, 131.200.000 TL nominal değerli kupon ödemeli bononun vadesi 08/01/2021 tarihinde gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898505BIST