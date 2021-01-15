***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.01.2021 12:30
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono ihracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 23.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 67
Faiz Oranı Türü İskontolu
ISIN Kodu TRFODEA32121
Vade Başlangıç Tarihi 15.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 201.468.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2020 tarih ve 40/801 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 201,468,000 TL nominal değer bono satışı, 67 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902556
BIST
14:011.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -5,01
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.532
14:017,4031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0422
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,4248
En Düşük
7,3521
14:018,9820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0137
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0047
En Düşük
8,9346
14:01440,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,29
|Açılış
|: 440,82
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
442,38
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler13:59
|SODSN
|35,20
|742.579
|% 10,00
|
|PKENT
|1.076,90
|2.038.826
|% 10,00
|
|BURVA
|54,60
|13.907.693
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|3.658.284
|% 9,99
|
|TKURU
|332,70
|1.939.308
|% 9,98
|
|SUMAS
|68,45
|363.127
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|35.906.790
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|381.999
|% -8,38
|
|TACTR
|13,15
|536.999
|% -6,67
|
|BUCIM
|11,63
|32.612.147
|% -4,44
|
|SISE
|7,98
|1.947.118.586
|% 3,23
|
|EKGYO
|2,50
|1.145.812.886
|% 0,81
|
|KOZAL
|116,10
|1.079.748.205
|% 5,07
|
|DOHOL
|3,56
|993.962.206
|% -1,93
|
|KRDMD
|6,62
|808.597.008
|% 3,28
|
|EKGYO
|2,50
|1.145.812.886
|% 0,81
|
|DOHOL
|3,56
|993.962.206
|% -1,93
|
|SISE
|7,98
|1.947.118.586
|% 3,23
|
|SKBNK
|1,61
|316.542.142
|% -1,83
|
|TSKB
|1,87
|350.920.741
|% 0,00
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4087
|7,4130
|% 0,71
|
|Euro
|8,9862
|8,9911
|% 0,25
|
|Sterlin
|10,0684
|10,1189
|% 0,17
|
|Frank
|8,3021
|8,3521
|% 0,45
|
|Riyal
|1,9657
|1,9756
|% 0,46
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|6,51
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,14
|
|Cumhuriyet
|2.921
|2.965
|12,00
|
|Tam
|2.907
|2.981
|12,50
|
|Yarım
|1.405
|1.442
|6,05
|
|Çeyrek
|705
|721
|3,03
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,43
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,00
|
|B. Petrol
|55,53
|55,53
|-0,89
|