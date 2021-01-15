***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono itfası hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 4.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 15.01.2021Vade (Gün Sayısı) 205Faiz Oranı Türü SabitSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFODEA12131Vade Başlangıç Tarihi 24.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.290.000Kupon Sayısı 7Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 24.07.2020 23.07.2020 24.07.2020 0,7808 470.744,32 Evet2 23.08.2020 21.08.2020 24.08.2020 0,7808 382.748,16 Evet3 22.09.2020 21.09.2020 22.09.2020 0,7808 366.968,19 Evet4 22.10.2020 21.10.2020 22.10.2020 0,7808 331.285,63 Evet5 21.11.2020 20.11.2020 23.11.2020 0,7808 323.399,55 Evet6 21.12.2020 18.12.2020 21.12.2020 0,7808 298.023,55 Evet7 15.01.2021 14.01.2021 15.01.2021 0,6507 247.064,28 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.01.2021 14.01.2021 15.01.2021 37.969.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 26/12/2019 tarihli kararı kapsamında Bankamızca halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış şeklinde 24/06/2020 tarihinde ihraç edilen, 205 gün vadeli, 60.290.000 TL nominal değerli kupon ödemeli bononun vadesi 15/01/2021 tarihinde gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902557BIST