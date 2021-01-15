***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.01.2021 12:31
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono itfası hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 15.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 205
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFODEA12131
Vade Başlangıç Tarihi 24.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.290.000
Kupon Sayısı 7
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.07.2020 23.07.2020 24.07.2020 0,7808 470.744,32 Evet
2 23.08.2020 21.08.2020 24.08.2020 0,7808 382.748,16 Evet
3 22.09.2020 21.09.2020 22.09.2020 0,7808 366.968,19 Evet
4 22.10.2020 21.10.2020 22.10.2020 0,7808 331.285,63 Evet
5 21.11.2020 20.11.2020 23.11.2020 0,7808 323.399,55 Evet
6 21.12.2020 18.12.2020 21.12.2020 0,7808 298.023,55 Evet
7 15.01.2021 14.01.2021 15.01.2021 0,6507 247.064,28 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.01.2021 14.01.2021 15.01.2021 37.969.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/12/2019 tarihli kararı kapsamında Bankamızca halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış şeklinde 24/06/2020 tarihinde ihraç edilen, 205 gün vadeli, 60.290.000 TL nominal değerli kupon ödemeli bononun vadesi 15/01/2021 tarihinde gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902557
BIST