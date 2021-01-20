***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.01.2021 11:56
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 26.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 65
Faiz Oranı Türü İskontolu
ISIN Kodu TRFODEA32139
Vade Başlangıç Tarihi 20.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 62.947.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2020 tarih ve 40/801 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 62.947.000.- TL nominal değer bono satışı, 65 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903441
BIST
15:201.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -8,92
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.552
15:207,4443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0204
|Açılış
|: 7,4410
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4450
|
7,4815
En Düşük
7,4269
15:209,0219
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0355
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0885
En Düşük
9,0113
15:20442,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,56
|Açılış
|: 442,26
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
445,03
En Düşük
441,00
BIST En Aktif Hisseler15:18
|GEREL
|7,81
|548.540.489
|% 10,00
|
|INTEM
|66,55
|38.636.281
|% 10,00
|
|DITAS
|37,20
|14.234.894
|% 9,99
|
|VERTU
|17,52
|85.572.096
|% 9,98
|
|INVEO
|103,60
|63.940.225
|% 9,98
|
|TGSAS
|28,26
|19.884.512
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,34
|437.851
|% -10,00
|
|ATSYH
|8,10
|364.705
|% -10,00
|
|ARTI
|8,46
|2.062.922
|% -10,00
|
|OYAYO
|11,56
|59.251.050
|% -9,97
|
|TSKB
|1,94
|1.127.550.181
|% 3,19
|
|DOHOL
|3,87
|733.505.463
|% 0,78
|
|SISE
|7,89
|673.907.224
|% -0,63
|
|KARSN
|4,21
|667.883.049
|% 2,18
|
|GARAN
|9,99
|655.564.865
|% -1,38
|
|TSKB
|1,94
|1.127.550.181
|% 3,19
|
|EKGYO
|2,44
|536.889.367
|% -0,41
|
|DOHOL
|3,87
|733.505.463
|% 0,78
|
|SKBNK
|1,58
|255.691.629
|% -0,63
|
|KARSN
|4,21
|667.883.049
|% 2,18
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4411
|7,4448
|% -0,27
|
|Euro
|9,0165
|9,0234
|% -0,38
|
|Sterlin
|10,1466
|10,1975
|% 0,00
|
|Frank
|8,3309
|8,3811
|% -0,43
|
|Riyal
|1,9777
|1,9877
|% -0,32
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|7,95
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,62
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.981
|13,00
|
|Tam
|2.922
|2.994
|9,93
|
|Yarım
|1.412
|1.448
|4,80
|
|Çeyrek
|708
|724
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,34
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,01
|
|B. Petrol
|56,42
|56,42
|0,52
|
Seans Raporu
15:18
daha fazla
-
15:33SILVR
Yüzde -9.08 oranında düşüşle 7.71 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 781, 362 adet işlem
-
15:32OYAYO
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 11.56 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 010, 712 adet işlem
-
15:31GSDDE
Yüzde -3.60 oranında düşüşle 5.63 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 013, 363 adet işlem
-
15:29SILVR
Yüzde -8.02 oranında düşüşle 7.80 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 551, 206 adet işlem
-
15:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, EREGL, PGSUS