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***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.01.2021 14:19



***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bono itfası hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 25.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 196
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFODEA12164
Vade Başlangıç Tarihi 13.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 87.938.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 25.01.2021
Kayıt Tarihi 22.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.01.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 63.310.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/07/2020 tarihli kararı kapsamında Bankamızca halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış şeklinde 13/07/2020 tarihinde ihraç edilen, 196 gün vadeli, 87.938.000 TL nominal değerli iskontolu bononun vadesi 25/01/2021 tarihinde gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904154


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KSTUR 231,00 860.804 % 10,00  
BASCM 17,93 973.568 % 10,00  
ESEN 26,86 127.926.363 % 9,99  
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Sterlin 10,0839 10,1345 % -0,24  
Frank 8,2968 8,3468 % -0,46  
Riyal 1,9628 1,9726 % -0,34  
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Altın Ons 1.864 1.864 9,89  
Altın Gr. 442 442 0,41  
Cumhuriyet 2.931 2.973 14,00  
Tam 2.918 2.991 16,05  
Yarım 1.410 1.447 7,76  
Çeyrek 707 724 3,88  
Gümüş.Ons 25,69 25,73 0,25  
Gümüş Gr. 6,10 6,11 0,04  
B. Petrol 55,73 55,73 0,48  
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