***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.01.2021 14:20
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono itfası hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 25.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 210
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFODEA12149
Vade Başlangıç Tarihi 29.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 31.910.000
Kupon Sayısı 7
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.07.2020 28.07.2020 29.07.2020 0,7726 246.539,66 Evet
2 28.08.2020 27.08.2020 28.08.2020 0,7726 226.217,28 Evet
3 27.09.2020 25.09.2020 28.09.2020 0,7726 242.828,18 Evet
4 27.10.2020 26.10.2020 27.10.2020 0,7726 236.261,08 Evet
5 26.11.2020 25.11.2020 26.11.2020 0,7726 231.702,74 Evet
6 26.12.2020 25.12.2020 28.12.2020 0,7726 218.491,28 Evet
7 25.01.2021 22.01.2021 25.01.2021 0,7726 213.469,38 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.01.2021 22.01.2021 25.01.2021 27.630.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/12/2019 tarihli kararı kapsamında Bankamızca halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış şeklinde 29/06/2020 tarihinde ihraç edilen, 210 gün vadeli, 31.910.000 TL nominal değerli kupon ödemeli bononun vadesi 25/01/2021 tarihinde gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904155
BIST