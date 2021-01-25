***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono itfası hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 4.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 25.01.2021Vade (Gün Sayısı) 210Faiz Oranı Türü SabitSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFODEA12149Vade Başlangıç Tarihi 29.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 31.910.000Kupon Sayısı 7Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 29.07.2020 28.07.2020 29.07.2020 0,7726 246.539,66 Evet2 28.08.2020 27.08.2020 28.08.2020 0,7726 226.217,28 Evet3 27.09.2020 25.09.2020 28.09.2020 0,7726 242.828,18 Evet4 27.10.2020 26.10.2020 27.10.2020 0,7726 236.261,08 Evet5 26.11.2020 25.11.2020 26.11.2020 0,7726 231.702,74 Evet6 26.12.2020 25.12.2020 28.12.2020 0,7726 218.491,28 Evet7 25.01.2021 22.01.2021 25.01.2021 0,7726 213.469,38 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.01.2021 22.01.2021 25.01.2021 27.630.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 26/12/2019 tarihli kararı kapsamında Bankamızca halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış şeklinde 29/06/2020 tarihinde ihraç edilen, 210 gün vadeli, 31.910.000 TL nominal değerli kupon ödemeli bononun vadesi 25/01/2021 tarihinde gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904155BIST