***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.01.2021 14:21
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono ihracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 22.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 56
Faiz Oranı Türü İskontolu
ISIN Kodu TRFODEA32147
Vade Başlangıç Tarihi 25.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 258.103.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2020 tarih ve 40/801 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 258.103.000.- TL nominal değer bono satışı, 56 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904157
BIST
17:461.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,48
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.537
17:467,4088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4242
En Düşük
7,3635
17:468,9858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0370
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9676
17:46442,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,72
|Açılış
|: 442,55
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
444,18
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler17:46
|MAALT
|231,10
|2.888.981
|% 10,00
|
|LUKSK
|40,04
|6.917.576
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|2.397.204
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|860.804
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|973.568
|% 10,00
|
|POLTK
|490,50
|11.362.048
|% -10,00
|
|TKURU
|286,20
|628.724
|% -10,00
|
|OZRDN
|11,70
|11.800.112
|% -9,09
|
|PSDTC
|33,04
|9.862.835
|% -8,43
|
|PSDTC
|33,04
|9.862.835
|% -8,43
|
|KOZAL
|120,10
|2.442.639.913
|% 4,98
|
|ODAS
|3,99
|1.600.894.506
|% 4,72
|
|KRDMD
|7,00
|1.483.824.354
|% 1,16
|
|PETKM
|5,28
|1.456.819.977
|% 3,13
|
|GARAN
|9,57
|1.096.542.701
|% -1,95
|
|ODAS
|3,99
|1.600.894.506
|% 4,72
|
|TSKB
|1,97
|759.743.922
|% -2,96
|
|IHLGM
|1,56
|476.862.139
|% 5,41
|
|EKGYO
|2,47
|744.510.643
|% -0,80
|
|PETKM
|5,28
|1.456.819.977
|% 3,13
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4035
|7,4088
|% -0,02
|
|Euro
|8,9785
|8,9858
|% -0,41
|
|Sterlin
|10,0771
|10,1276
|% -0,31
|
|Frank
|8,2921
|8,3421
|% -0,52
|
|Riyal
|1,9644
|1,9743
|% -0,25
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|10,37
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,12
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,67
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,03
|
|B. Petrol
|55,12
|55,12
|-0,13
|
Seans Raporu
17:46
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, PGSUS, TSKB
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 55 kaybederek (% -0.33 ) 1, 356
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKFN, ESEN, BSOKE, VERUS, YAPRK, ISYAT, LUKSK, INVEO, ALKA, SEKUR
-
17:59
BAGFS, DERIM, ADEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MTRYO, MERIT, KONTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında