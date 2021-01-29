***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono İtfası HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 4.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 29.01.2021Vade (Gün Sayısı) 210Faiz Oranı Türü SabitSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFODEA12156Vade Başlangıç Tarihi 03.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 115.370.000Kupon Sayısı 7Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 02.08.2020 30.07.2020 04.08.2020 0,7808 891.985,92 Evet2 01.09.2020 31.08.2020 01.09.2020 0,7808 783.142,4 Evet3 01.10.2020 30.09.2020 01.10.2020 0,7808 773.070,08 Evet4 31.10.2020 30.10.2020 02.11.2020 0,7808 727.549,44 Evet5 30.11.2020 27.11.2020 30.11.2020 0,7808 705.296,64 Evet6 30.12.2020 29.12.2020