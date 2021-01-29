***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.01.2021 15:47
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono ihracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 29.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 59
Faiz Oranı Türü İskontolu
ISIN Kodu TRFODEA32154
Vade Başlangıç Tarihi 29.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 177.450.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2020 tarih ve 40/801 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 177.450.000.- TL nominal değer bono satışı, 59 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906126
BIST
15:431.481
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -17,72
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
15:437,3063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0279
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
15:438,8737
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0302
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
15:43437,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,34
|Açılış
|: 437,77
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler15:43
|PKENT
|1.524,60
|21.882.991
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|575.537
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.714.154
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|20.424.788
|% 9,97
|
|BURVA
|44,10
|9.449.666
|% -10,00
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|KAPLM
|36,30
|6.955.279
|% -9,93
|
|PARSN
|28,62
|183.019.599
|% -8,33
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|GUBRF
|72,50
|1.961.568.515
|% 4,92
|
|GARAN
|9,32
|1.460.871.282
|% -0,75
|
|KOZAL
|115,70
|1.060.446.783
|% -1,45
|
|DOHOL
|3,85
|1.020.820.432
|% 3,49
|
|KARSN
|5,12
|1.011.187.735
|% 2,61
|
|EKGYO
|2,33
|920.498.208
|% -1,69
|
|DOHOL
|3,85
|1.020.820.432
|% 3,49
|
|KARSN
|5,12
|1.011.187.735
|% 2,61
|
|ODAS
|3,77
|640.909.140
|% -1,82
|
|IHLGM
|1,40
|225.009.497
|% 0,72
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3031
|7,3063
|% -0,38
|
|Euro
|8,8685
|8,8737
|% -0,34
|
|Sterlin
|9,9862
|10,0363
|% -0,56
|
|Frank
|8,1829
|8,2322
|% -0,50
|
|Riyal
|1,9389
|1,9486
|% -0,55
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|22,35
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,98
|
|Cumhuriyet
|2.886
|2.929
|-35,00
|
|Tam
|2.870
|2.942
|-39,57
|
|Yarım
|1.387
|1.423
|-19,14
|
|Çeyrek
|696
|712
|-9,57
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,40
|0,80
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,16
|
|B. Petrol
|55,58
|55,58
|0,48
|
Seans Raporu
15:43
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-
15:55DGKLB
Yüzde -5.69 oranında düşüşle 2.65 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 126, 181 adet işlem
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15:53XU100
Endeks 1, 480 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 20, 318.00 milyon TL de
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15:52VAKFN
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 8.61 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 812, 046 adet işlem
-
15:50VAKFN
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 8.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 810, 901 adet işlem
-
15:49PARSN
Yüzde -8.07 oranında düşüşle 28.70 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 106, 756 adet işlem