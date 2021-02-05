***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono itfası hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 4.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 05.02.2021Vade (Gün Sayısı) 210Faiz Oranı Türü SabitSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFODEA22114Vade Başlangıç Tarihi 10.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 58.880.000Kupon Sayısı 7Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 09.08.2020 07.08.2020 10.08.2020 0,7808 454.503,68 Evet2 08.09.2020 07.09.2020 08.09.2020 0,7808 398.364,16 Evet3 08.10.2020 07.10.2020 08.10.2020 0,7808 385.715,2 Evet4 07.11.2020 06.11.2020 09.11.2020 0,7808 385.715,2 Evet5 07.12.2020 04.12.2020 07.12.2020 0,7808 343.395,84 Evet6 06.01.2021 05.01.2021 06.01.2021 0,7808 298.734,08 Evet7 05.02.2021 04.02.2021 05.02.2021 0,7808 295.142,4 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.02.2021 04.02.2021 05.02.2021 37.800.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 26/12/2019 tarihli kararı kapsamında Bankamızca halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış şeklinde 10/07/2020 tarihinde ihraç edilen, 210 gün vadeli, 58.880.000 TL nominal değerli kupon ödemeli bononun vadesi 05/02/2021 tarihinde gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907738BIST