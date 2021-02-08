***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.02.2021 11:00
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono ihracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 31.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 51
Faiz Oranı Türü İskontolu
ISIN Kodu TRFODEA32162
Vade Başlangıç Tarihi 08.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 66.753.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2020 tarih ve 40/801 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 66.753.000 TL nominal değer bono satışı, 51 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908101
BIST
11:541.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,63
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.531
11:547,0733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0169
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0836
En Düşük
7,0275
11:548,5153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0051
|Açılış
|: 8,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5232
En Düşük
8,4633
11:54411,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,00
|Açılış
|: 411,95
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
412,92
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler11:54
|YKGYO
|5,94
|10.535.424
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,31
|7.483.496
|% 9,97
|
|HATEK
|26,28
|33.454.001
|% 9,96
|
|KRTEK
|12,59
|9.510.485
|% 9,96
|
|TGSAS
|37,98
|13.362.305
|% 9,96
|
|DIRIT
|8,12
|1.267.662
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,64
|111.915
|% -9,94
|
|UMPAS
|2,02
|25.052
|% -9,82
|
|IDEAS
|21,50
|8.527.672
|% -9,66
|
|SAMAT
|7,80
|129.569.645
|% -7,91
|
|KOZAL
|131,20
|1.052.368.887
|% 2,98
|
|DOHOL
|3,99
|644.244.165
|% -0,75
|
|ODAS
|4,26
|544.564.815
|% 3,15
|
|GARAN
|9,78
|467.471.245
|% 0,20
|
|ISFIN
|4,33
|406.740.773
|% 4,34
|
|DOHOL
|3,99
|644.244.165
|% -0,75
|
|EKGYO
|2,49
|323.537.767
|% 1,63
|
|ODAS
|4,26
|544.564.815
|% 3,15
|
|ISFIN
|4,33
|406.740.773
|% 4,34
|
|GSDHO
|2,75
|237.696.895
|% 3,00
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0702
|7,0733
|% 0,24
|
|Euro
|8,5102
|8,5153
|% 0,06
|
|Sterlin
|9,6694
|9,7179
|% 0,04
|
|Frank
|7,8241
|7,8712
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8807
|1,8901
|% 0,28
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|-0,77
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,06
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|26,99
|27,01
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,04
|
|B. Petrol
|60,19
|60,19
|0,63
|
Seans Raporu
11:54
daha fazla
-
12:06SEKUR
Yüzde 9.99 oranında artışla 37.64 lira fiyatla işlem gören hissede 465, 880 adet işlem
-
12:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 82 artarak (% 0.36 ) 1, 623
-
12:04
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi DOHOL, TRKCM, EKGYO
-
12:04XU100
Endeks 1, 534 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 48 üstünde . İşlem hacmi 9, 533.00 milyon TL de
-
12:04ETYAT
Yüzde 9.72 oranında artışla 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 113, 910 adet işlem