***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.03.2021 13:16
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono itfası hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 29.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 59
Faiz Oranı Türü İskontolu
ISIN Kodu TRFODEA32154
Vade Başlangıç Tarihi 29.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 177.450.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 29.03.2021
Kayıt Tarihi 26.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.03.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 177.450.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/07/2020 tarihli kararı kapsamında Bankamızca halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış şeklinde 29/01/2021 tarihinde ihraç edilen, 59 gün vadeli, 177.450.000 TL nominal değerli iskontolu bononun vadesi 29/03/2021 tarihinde gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921397
BIST
14:111.399
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 16,70
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
14:118,1698
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0895
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,1843
En Düşük
8,0015
14:119,6247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0630
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6508
En Düşük
9,4521
14:11453,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,62
|Açılış
|: 453,74
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,09
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler14:11
|TRILC
|50,40
|179.636.401
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|4.650.871
|% 9,99
|
|RTALB
|25,36
|142.932.097
|% 9,97
|
|IZFAS
|10,70
|12.902.683
|% 9,97
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|YESIL
|120,00
|54.403.819
|% -7,69
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|VAKKO
|13,96
|11.029.215
|% -7,00
|
|KRDMD
|6,97
|1.213.743.439
|% 5,77
|
|GARAN
|6,95
|932.617.116
|% 1,02
|
|BJKAS
|7,25
|679.462.089
|% 4,62
|
|EKGYO
|2,02
|598.131.764
|% 9,19
|
|PETKM
|5,64
|417.435.452
|% 3,68
|
|EKGYO
|2,02
|598.131.764
|% 9,19
|
|KRDMD
|6,97
|1.213.743.439
|% 5,77
|
|GARAN
|6,95
|932.617.116
|% 1,02
|
|BJKAS
|7,25
|679.462.089
|% 4,62
|
|DOHOL
|3,34
|320.007.045
|% 3,09
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1625
|8,1698
|% 1,11
|
|Euro
|9,6161
|9,6247
|% 0,66
|
|Sterlin
|11,2667
|11,3232
|% 1,41
|
|Frank
|8,6579
|8,7101
|% 1,04
|
|Riyal
|2,1732
|2,1841
|% 1,17
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-6,23
|
|Altın Gr.
|454
|454
|3,62
|
|Cumhuriyet
|2.996
|3.041
|27,00
|
|Tam
|2.983
|3.060
|33,00
|
|Yarım
|1.442
|1.480
|15,97
|
|Çeyrek
|723
|740
|7,98
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,83
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,01
|
|B. Petrol
|65,27
|65,27
|0,84
|