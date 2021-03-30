***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.03.2021 10:54
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono İhracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 01.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 93
Faiz Oranı Türü İskontolu
ISIN Kodu TRFODEA72119
Vade Başlangıç Tarihi 30.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 306.525.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2020 tarih ve 40/801 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 306,525,000 TL nominal değer bono satışı, 93 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921695
BIST
12:421.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -7,20
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.380
12:428,3456
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,1461
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3671
En Düşük
8,1884
12:429,8050
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,1373
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,8331
En Düşük
9,6398
12:42454,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 3,83
|Açılış
|: 454,56
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
457,10
En Düşük
450,73
BIST En Aktif Hisseler12:42
|CMBTN
|337,20
|5.729.365
|% 9,98
|
|LUKSK
|80,50
|8.675.455
|% 9,97
|
|BLCYT
|17,24
|72.459.203
|% 9,95
|
|GLRYH
|11,16
|17.514.177
|% 9,95
|
|AYES
|14,15
|679.808
|% 9,95
|
|TACTR
|21,60
|95.796
|% -10,00
|
|QNBFL
|109,00
|426.299
|% -8,40
|
|SANEL
|5,17
|1.447.763
|% -7,35
|
|UMPAS
|2,03
|260.756
|% -6,88
|
|KSTUR
|296,60
|43.600
|% -6,44
|
|FROTO
|195,00
|701.324.621
|% 5,41
|
|GARAN
|6,84
|503.081.288
|% -0,73
|
|THYAO
|12,54
|464.664.646
|% 0,48
|
|BJKAS
|7,72
|401.915.268
|% 5,75
|
|EKGYO
|1,94
|381.459.501
|% -4,43
|
|EKGYO
|1,94
|381.459.501
|% -4,43
|
|IHLGM
|1,12
|117.207.000
|% -1,75
|
|GARAN
|6,84
|503.081.288
|% -0,73
|
|OSTIM
|3,09
|199.273.289
|% 3,34
|
|YKBNK
|2,18
|124.947.189
|% -0,46
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3394
|8,3456
|% 1,78
|
|Euro
|9,8011
|9,8050
|% 1,42
|
|Sterlin
|11,4339
|11,4912
|% 1,73
|
|Frank
|8,8096
|8,8627
|% 1,44
|
|Riyal
|2,2153
|2,2264
|% 1,73
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.697
|-15,13
|
|Altın Gr.
|454
|454
|3,31
|
|Cumhuriyet
|3.010
|3.055
|37,00
|
|Tam
|2.994
|3.072
|35,51
|
|Yarım
|1.447
|1.486
|17,18
|
|Çeyrek
|726
|743
|8,59
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,50
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,55
|0,06
|
|B. Petrol
|64,58
|64,58
|-0,34
|