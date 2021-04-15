***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.04.2021 10:23
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono İhracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç tavanı tutar bilgisinin sehven hatalı girilmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 01.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 93
Faiz Oranı Türü İskontolu
ISIN Kodu TRFODEA72119
Vade Başlangıç Tarihi 30.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 306.525.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2020 tarih ve 40/801 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 306,525,000 TL nominal değer bono satışı, 93 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928352
BIST
11:521.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,31
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.417
En Düşük
1.407
11:528,0526
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0181
|Açılış
|: 8,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1021
En Düşük
8,0262
11:529,6665
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0161
|Açılış
|: 9,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7160
En Düşük
9,6320
11:52452,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,72
|Açılış
|: 452,05
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
453,52
En Düşük
449,97
BIST En Aktif Hisseler11:50
|MTRKS
|59,95
|175.031.339
|% 10,00
|
|QUAGR
|26,48
|8.582.962
|% 9,97
|
|BTCIM
|13,73
|6.946.899
|% 9,93
|
|SARKY
|16,11
|38.699.970
|% 7,26
|
|VAKKO
|15,08
|53.188.341
|% 7,03
|
|TKURU
|298,30
|1.326.242
|% -9,99
|
|ORMA
|30,18
|607.523
|% -9,96
|
|BJKAS
|10,95
|9.269.460
|% -9,95
|
|SAMAT
|5,80
|10.180.888
|% -9,94
|
|KRTEK
|14,69
|8.568.767
|% -9,60
|
|GARAN
|7,28
|1.866.847.834
|% 4,15
|
|SASA
|47,20
|644.251.823
|% 1,42
|
|EREGL
|17,93
|485.676.234
|% 2,34
|
|KRDMD
|7,64
|485.466.710
|% 3,24
|
|TUREX
|17,51
|377.775.925
|% -9,32
|
|GARAN
|7,28
|1.866.847.834
|% 4,15
|
|YKBNK
|2,20
|305.957.948
|% 2,33
|
|KRDMD
|7,64
|485.466.710
|% 3,24
|
|TSKB
|1,35
|73.011.472
|% 1,50
|
|ODAS
|3,70
|189.680.392
|% 1,37
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0503
|8,0544
|% -0,20
|
|Euro
|9,6603
|9,6663
|% -0,17
|
|Sterlin
|11,0619
|11,1174
|% -0,14
|
|Frank
|8,6885
|8,7408
|% -0,17
|
|Riyal
|2,1393
|2,1500
|% -0,23
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|11,45
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.993
|3.038
|-4,00
|
|Tam
|2.979
|3.056
|-4,16
|
|Yarım
|1.440
|1.478
|-2,01
|
|Çeyrek
|722
|739
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,63
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,03
|
|B. Petrol
|66,40
|66,40
|-0,18
|
Seans Raporu
11:50
daha fazla
-
12:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, DOHOL
-
12:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 34 artarak (% 0.36 ) 1, 222
-
12:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MTRKS, BTCIM
-
12:06
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ORMA, SAMAT, BJKAS, TKURU
-
12:06
DITAS, TMPOL, BNTAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında