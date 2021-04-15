***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.04.2021 10:23
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 19.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 126
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFODEA82118
Vade Başlangıç Tarihi 15.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 88.861.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2020 tarih ve 40/801 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 88.861.000 TL nominal değer bono satışı, 126 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928353
BIST
12:581.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,36
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.407
12:588,0358
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0349
|Açılış
|: 8,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1021
En Düşük
8,0218
12:589,6380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0446
|Açılış
|: 9,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7160
En Düşük
9,6315
12:58451,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,24
|Açılış
|: 451,48
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
453,52
En Düşük
449,97
BIST En Aktif Hisseler12:58
|QUAGR
|26,48
|54.092.894
|% 9,97
|
|BTCIM
|13,73
|7.191.554
|% 9,93
|
|TRGYO
|3,79
|200.578.014
|% 8,29
|
|EMKEL
|2,25
|2.891.182
|% 8,17
|
|TMPOL
|16,82
|14.996.879
|% 7,27
|
|TUREX
|17,38
|491.836.566
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.368.899
|% -9,99
|
|ORMA
|30,18
|607.523
|% -9,96
|
|BJKAS
|10,95
|10.490.385
|% -9,95
|
|SAMAT
|5,80
|10.449.683
|% -9,94
|
|GARAN
|7,42
|2.980.178.432
|% 6,15
|
|SASA
|47,48
|815.616.015
|% 2,02
|
|EREGL
|18,17
|773.576.944
|% 3,71
|
|KRDMD
|7,68
|594.022.829
|% 3,78
|
|YKBNK
|2,22
|534.275.445
|% 3,26
|
|GARAN
|7,42
|2.980.178.432
|% 6,15
|
|YKBNK
|2,22
|534.275.445
|% 3,26
|
|TSKB
|1,35
|121.032.155
|% 1,50
|
|ODAS
|3,68
|292.450.642
|% 0,82
|
|KRDMD
|7,68
|594.022.829
|% 3,78
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0315
|8,0358
|% -0,43
|
|Euro
|9,6272
|9,6380
|% -0,46
|
|Sterlin
|11,0506
|11,1060
|% -0,24
|
|Frank
|8,6761
|8,7284
|% -0,31
|
|Riyal
|2,1362
|2,1469
|% -0,37
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|11,46
|
|Altın Gr.
|451
|452
|1,17
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|-2,00
|
|Tam
|2.978
|3.053
|-6,32
|
|Yarım
|1.440
|1.477
|-3,06
|
|Çeyrek
|722
|739
|-1,52
|
|Gümüş.Ons
|25,60
|25,62
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,02
|
|B. Petrol
|66,26
|66,26
|-0,32
|