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***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

29.04.2021 10:26



***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bono ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 26.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 119
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFODEA82126
Vade Başlangıç Tarihi 29.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 109.218.000
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2020 tarih ve 40/801 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 109.218.000 TL nominal değer bono satışı, 119 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932191


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RYSAS 4,27 14.437.173 % 9,77  
AYCES 71,15 3.098.845 % 9,38  
BJKAS 7,60 43.261.729 % 9,04  
MERIT 241,50 940.643 % 7,81  
RTALB 25,16 55.155.054 % 7,52  
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10:37 Alış Satış %  
Dolar 8,1721 8,1765 % -0,15  
Euro 9,9162 9,9234 % -0,26  
Sterlin 11,3747 11,4318 % -0,09  
Frank 8,9381 8,9920 % -0,36  
Riyal 2,1723 2,1832 % -0,23  
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10:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.780 1.781 -1,30  
Altın Gr. 468 468 -1,25  
Cumhuriyet 3.067 3.114 -38,00  
Tam 3.051 3.130 -39,84  
Yarım 1.475 1.514 -19,27  
Çeyrek 740 757 -9,63  
Gümüş.Ons 26,37 26,39 0,18  
Gümüş Gr. 6,92 6,93 0,03  
B. Petrol 67,00 67,00 0,22  
Seans Raporu 10:37
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