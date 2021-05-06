***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.05.2021 10:48
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 03.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 120
Faiz Oranı Türü İskontolu
ISIN Kodu TRFODEA92117
Vade Başlangıç Tarihi 06.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 42.177.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2020 tarih ve 40/801 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 42.177.000 TL nominal değer bono satışı, 120 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934854
BIST
11:161.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,00
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.427
En Düşük
1.423
11:168,3110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0029
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,3059
11:1610,0176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0221
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0502
En Düşük
9,9803
11:16479,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,06
|Açılış
|: 479,74
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
481,09
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler11:16
|KRDMA
|7,26
|69.058.755
|% 10,00
|
|TKURU
|269,50
|777.538
|% 10,00
|
|KRDMB
|7,35
|34.209.052
|% 9,05
|
|KRDMD
|8,34
|1.743.381.248
|% 8,17
|
|KONTR
|74,75
|18.617.811
|% 7,63
|
|VAKFN
|17,26
|5.420.279
|% -9,96
|
|INTEM
|42,20
|1.836.739
|% -8,22
|
|CANTE
|4,32
|137.457.642
|% -7,49
|
|DOKTA
|27,00
|13.824
|% -6,25
|
|DOBUR
|15,50
|582.775
|% -5,72
|
|KRDMD
|8,34
|1.743.381.248
|% 8,17
|
|THYAO
|12,86
|424.325.245
|% 2,06
|
|EREGL
|19,58
|416.934.279
|% 0,72
|
|GARAN
|7,31
|253.824.982
|% 0,83
|
|KOZAL
|118,20
|172.930.630
|% 0,68
|
|KRDMD
|8,34
|1.743.381.248
|% 8,17
|
|YKBNK
|2,09
|76.697.021
|% 0,48
|
|GARAN
|7,31
|253.824.982
|% 0,83
|
|THYAO
|12,86
|424.325.245
|% 2,06
|
|CANTE
|4,32
|137.457.642
|% -7,49
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3083
|8,3110
|% -0,03
|
|Euro
|10,0107
|10,0176
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,5397
|11,5975
|% 0,10
|
|Frank
|9,1030
|9,1579
|% 0,38
|
|Riyal
|2,2131
|2,2242
|% 0,14
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|5,53
|
|Altın Gr.
|479
|480
|1,90
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,69
|26,72
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,16
|0,07
|
|B. Petrol
|69,32
|69,32
|0,36
|