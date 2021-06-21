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***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21.06.2021 15:08



***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bono itfası hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 21.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 367
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSODEA62113
Vade Başlangıç Tarihi 19.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 79.680.000
Kupon Sayısı 12

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 19.07.2020 17.07.2020 20.07.2020 0,8014 638.114,75 Evet
2 18.08.2020 17.08.2020 18.08.2020 0,8014 621.605,91 Evet
3 17.09.2020 16.09.2020 17.09.2020 0,8014 573.241,42 Evet
4 17.10.2020 16.10.2020 19.10.2020 0,8014 564.506,16 Evet
5 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020 0,8014 542.467,66 Evet
6 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 0,8014 527.080,78 Evet
7 15.01.2021 14.01.2021 15.01.2021 0,8014 499.071,85 Evet
8 14.02.2021 12.02.2021 15.02.2021 0,8014 486.409,73 Evet
9 16.03.2021 15.03.2021 16.03.2021 0,8014 484.726,79 Evet
10 15.04.2021 14.04.2021 15.04.2021 0,8014 474.749,36 Evet
11 15.05.2021 14.05.2021 17.05.2021 0,8014 463.690,04 Evet
12 21.06.2021 18.06.2021 21.06.2021 0,9884 569.417,24 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.06.2021 18.06.2021 21.06.2021 57.610.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/12/2019 tarihli kararı kapsamında Bankamızca halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış şeklinde 19/06/2020 tarihinde ihraç edilen, 367 gün vadeli, 79.680.000 TL nominal değerli kupon ödemeli bononun vadesi 21/06/2021 tarihinde gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943375


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