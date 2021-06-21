***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono itfası hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 4.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 21.06.2021Vade (Gün Sayısı) 367Faiz Oranı Türü SabitSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSODEA62113Vade Başlangıç Tarihi 19.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 79.680.000Kupon Sayısı 12Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 19.07.2020 17.07.2020 20.07.2020 0,8014 638.114,75 Evet2 18.08.2020 17.08.2020 18.08.2020 0,8014 621.605,91 Evet3 17.09.2020 16.09.2020 17.09.2020 0,8014 573.241,42 Evet4 17.10.2020 16.10.2020 19.10.2020 0,8014 564.506,16 Evet5 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020 0,8014 542.467,66 Evet6 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 0,8014 527.080,78 Evet7 15.01.2021 14.01.2021 15.01.2021 0,8014 499.071,85 Evet8 14.02.2021 12.02.2021 15.02.2021 0,8014 486.409,73 Evet9 16.03.2021 15.03.2021 16.03.2021 0,8014 484.726,79 Evet10 15.04.2021 14.04.2021 15.04.2021 0,8014 474.749,36 Evet11 15.05.2021 14.05.2021 17.05.2021 0,8014 463.690,04 Evet12 21.06.2021 18.06.2021 21.06.2021 0,9884 569.417,24 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.06.2021 18.06.2021 21.06.2021 57.610.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 26/12/2019 tarihli kararı kapsamında Bankamızca halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış şeklinde 19/06/2020 tarihinde ihraç edilen, 367 gün vadeli, 79.680.000 TL nominal değerli kupon ödemeli bononun vadesi 21/06/2021 tarihinde gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943375BIST