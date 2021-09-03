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***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.09.2021 11:58



***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bono İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 03.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 120
Faiz Oranı Türü İskontolu
ISIN Kodu TRFODEA92117
Vade Başlangıç Tarihi 06.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 42.177.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.09.2021
Kayıt Tarihi 02.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.09.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/07/2020 tarihli kararı kapsamında Bankamızca halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış şeklinde 06/05/2021 tarihinde ihraç edilen, 120 gün vadeli, 42.177.000 TL nominal değerli iskontolu bononun vadesi 03/09/2021 tarihinde gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961668


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TGSAS 16,19 42.776.778 % 9,99  
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Riyal 2,2055 2,2166 % 0,25  
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Altın Ons 1.830 1.830 19,98  
Altın Gr. 488 488 6,27  
Cumhuriyet 3.219 3.268 23,00  
Tam 3.208 3.289 27,04  
Yarım 1.551 1.591 13,08  
Çeyrek 778 796 6,54  
Gümüş.Ons 24,70 24,74 0,82  
Gümüş Gr. 6,57 6,58 0,22  
B. Petrol 73,09 73,09 0,06  
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