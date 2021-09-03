***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.09.2021 12:00
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.04.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 20.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 108
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFODEAA2119
Vade Başlangıç Tarihi 03.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 116.197.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2021 tarih ve 29/861 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 116.197.000 TL nominal değer bono satışı, 108 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961669
BIST
16:181.472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -7,13
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.465
16:188,2942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0201
|Açılış
|: 8,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
16:189,8702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0197
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
9,9267
En Düşük
9,8180
16:18485,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,27
|Açılış
|: 485,84
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
487,68
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler16:18
|OYLUM
|4,40
|34.093.187
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|243.012
|% 10,00
|
|TGSAS
|16,19
|42.529.476
|% 9,99
|
|FRIGO
|20,58
|72.719.663
|% 9,99
|
|ARMDA
|58,35
|6.018.731
|% 9,99
|
|ISBIR
|98,65
|1.943.701
|% -9,99
|
|LUKSK
|47,98
|12.086.048
|% -5,64
|
|ROYAL
|3,38
|92.496
|% -5,32
|
|BURCE
|20,68
|7.922.410
|% -5,05
|
|EDATA
|13,11
|67.360.428
|% -4,79
|
|THYAO
|12,90
|937.743.359
|% 0,00
|
|GARAN
|9,83
|797.857.042
|% -0,30
|
|SASA
|28,38
|497.593.148
|% 0,64
|
|EREGL
|18,26
|388.127.395
|% -0,81
|
|KRDMD
|7,69
|367.723.046
|% -0,13
|
|ZOREN
|1,75
|230.582.210
|% 7,36
|
|ODAS
|1,56
|197.254.323
|% 1,30
|
|YKBNK
|2,62
|244.785.726
|% -0,76
|
|GARAN
|9,83
|797.857.042
|% -0,30
|
|AKYHO
|2,41
|191.386.054
|% -3,21
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2902
|8,2942
|% 0,24
|
|Euro
|9,8635
|9,8702
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,4446
|11,5020
|% 0,26
|
|Frank
|9,0434
|9,0979
|% 0,30
|
|Riyal
|2,2023
|2,2134
|% 0,10
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|486
|486
|4,89
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|12,00
|
|Tam
|3.198
|3.280
|17,94
|
|Yarım
|1.546
|1.587
|8,68
|
|Çeyrek
|775
|793
|4,34
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 18 kaybederek (% -0.51 ) 1, 584
-
16:27
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, ZOREN, ODAS
-
16:27XU100
Endeks 1, 473 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 4 altında . İşlem hacmi 9, 469.00 milyon TL de
-
16:27GLRYH
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 251, 323 adet işlem
-
16:26EDATA
Yüzde -4.94 oranında düşüşle 13.09 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 020, 449 adet işlem