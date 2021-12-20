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***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

20.12.2021 09:59
***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bono İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.04.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 20.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 108
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFODEAA2119
Vade Başlangıç Tarihi 03.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 116.197.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 20.12.2021
Kayıt Tarihi 17.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.12.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 116.197.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/07/2020 tarihli kararı kapsamında Bankamızca halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış şeklinde 03/09/2021 tarihinde ihraç edilen, 108 gün vadeli, 116.197.000 TL nominal değerli iskontolu bononun vadesi 20/12/2021 tarihinde gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984540


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Tam 4.343 4.489 -449,44  
Yarım 2.099 2.171 -217,41  
Çeyrek 1.053 1.086 -108,70  
Gümüş.Ons 22,90 22,93 0,10  
Gümüş Gr. 8,03 8,04 -0,92  
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