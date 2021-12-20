***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono İtfası HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.04.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 4.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 20.12.2021Vade (Gün Sayısı) 108Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFODEAA2119Vade Başlangıç Tarihi 03.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 116.197.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 20.12.2021Kayıt Tarihi 17.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.12.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 116.197.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 02/07/2020 tarihli kararı kapsamında Bankamızca halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış şeklinde 03/09/2021 tarihinde ihraç edilen, 108 gün vadeli, 116.197.000 TL nominal değerli iskontolu bononun vadesi 20/12/2021 tarihinde gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984540BIST