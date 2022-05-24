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***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.05.2022 15:31
***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 259.695.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 57
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFODEA72218
Satışa Başlanma Tarihi 24.05.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.05.2022
Vade Başlangıç Tarihi 24.05.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 259.695.000
Kupon Sayısı 0

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2021 tarih ve 29/861 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 259,695,000 TL nominal değer bono satışı, 57 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032083


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KGYO 4,76 1.754.912 % 9,93  
POLHO 4,47 66.689.801 % 9,83  
ORCAY 19,95 111.554.719 % 9,56  
MZHLD 51,80 5.136.968 % 9,01  
JANTS 78,40 116.116.833 % 8,89  
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Sterlin 20,0501 20,1506 % 0,36  
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Riyal 4,2777 4,2992 % 1,11  
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Altın Ons 1.860 1.861 6,80  
Altın Gr. 962 962 13,59  
Cumhuriyet 6.403 6.500 126,00  
Tam 6.368 6.529 122,52  
Yarım 3.078 3.158 59,26  
Çeyrek 1.544 1.579 29,63  
Gümüş.Ons 21,98 22,01 0,19  
Gümüş Gr. 11,37 11,38 0,21  
B. Petrol 111 111 0,06  
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