***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono İtfası HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tar Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 20.07.2022Vade (Gün Sayısı) 57Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFODEA72218Satışa Başlanma Tarihi 24.05.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 24.05.2022Vade Başlangıç Tarihi 24.05.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 259.695.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 20.07.2022Kayıt Tarihi 19.07.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.07.2022Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Moddy's Baa1.tr 04.08.2021 EvetEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 02/06/2020 tarihli kararı kapsamında Bankamızca halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış şeklinde 24/05/2022 tarihinde ihraç edilen, 57gün vadeli, 259.695.000 TL nominal değerli iskontolu bononun vadesi 20/07/2022 tarihinde gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047112BIST