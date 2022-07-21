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***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21.07.2022 09:43
***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bono İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tar Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 57
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFODEA72218
Satışa Başlanma Tarihi 24.05.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.05.2022
Vade Başlangıç Tarihi 24.05.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 259.695.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 20.07.2022
Kayıt Tarihi 19.07.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.07.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Moddy's Baa1.tr 04.08.2021 Evet

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/06/2020 tarihli kararı kapsamında Bankamızca halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış şeklinde 24/05/2022 tarihinde ihraç edilen, 57gün vadeli, 259.695.000 TL nominal değerli iskontolu bononun vadesi 20/07/2022 tarihinde gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047112


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 50,80 4.090.556 % 9,96  
KAPLM 56,20 13.530.926 % 9,87  
VANGD 4,02 2.770.485 % 9,54  
VAKKO 19,92 18.040.658 % 8,44  
ULUUN 24,44 39.630.311 % 6,26  
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10:07 Alış Satış %  
Dolar 17,6225 17,6323 % 0,17  
Euro 18,0240 18,0392 % 0,64  
Sterlin 21,0259 21,1313 % 0,02  
Frank 18,0548 18,1635 % 0,05  
Riyal 4,6725 4,6959 % 0,06  
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10:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.690 1.690 -6,52  
Altın Gr. 957 957 -3,35  
Cumhuriyet 6.553 6.652 22,00  
Tam 6.515 6.597 -11,00  
Yarım 3.174 3.227 -2,00  
Çeyrek 1.592 1.613 -2,00  
Gümüş.Ons 18,48 18,51 -0,19  
Gümüş Gr. 10,48 10,49 -0,10  
B. Petrol 106 106 -0,70  
Seans Raporu 10:07
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