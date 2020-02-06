***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSAMIR HANNA YÖNETİM KURULU BAŞKANI - Bank Audi sal: YK Başkanı - Genel Müdür - Grup CEO, - Bank Audi sae: YKÜ - Banque Audi Suisse sa: YKÜ - Beryte Immobiliere sal: YK Başkanı ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ BAŞKANIMARWAN GHANDOUR Yönetim Kurulu Üyesi YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI - Bank Audi sal: YK Başkan Yardımcısı Bağımsız ÜyeIMAD ITANI Yönetim Kurulu Başkan Vekili YÖNETİM KURULU ÜYESİ - Bank Audi sal: YKÜ, Grup Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür, - Audi Investment Bank sal: Yönetim Kurulu Başkanı, - Bank Audi SAE (Mısır): YKÜ - Lebanon Invest sal: YK Başkanı - Audi Investments Holding sal: YKÜ DENETİM KOMİTESİ BAŞKANIKHALIL EL DEBS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi YÖNETİM KURULU ÜYESİ - Audi Investment Bank sal: YKÜ - Bank Audi LLC (Katar): yk Başkanı , - SOLIFAC s.a.l.: YK Başkanı - Bank Audi sal: Grup Kurumsal Bankacılık Direktörü, - Bank Audi sae (Mısır): YKÜ - Bank Audi France sa: Yönetim Kurulunda BASAL?ın temsilcisi Bağımsız Üye Değil KREDİ KOMİTESİ ÜYESİPHILIPPE ELIAS FARID EL-KHOURY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi YÖNETİM KURULU ÜYESİ - Fattal Holding SAL (Bağımsız Danışman YKÜ ve Denetim Komitesi Üyesi) - Sara Holdings Ltd (Bağımsız YKÜ ve Denetim Komitesi Başkanı) - BankMed: Bağımsız YKÜ - KTR Real Estate Corporation SAL: YK Başkanı - Impera Mognolia Opportunities Corporation SAL: YK Başkanı - Impera Capital Ltd: Genel Müdür - Sharqfin SARL: YK Başkanı ve CEO, - Saudi Lebanese Bank: Bağımsız YKÜ Bağımsız Üye KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANIBÜLENT ADANIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bağımsız Üye DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ,RİSK KOMİTESİ BAŞKANI, ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ ÜYESİMERT ÖNCÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil KREDİ KOMİTESİ ÜYESİDRAGICA PILIPOVIC-CHAFFEY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi YÖNETİM KURULU ÜYESİ United Group (Sırbistan-Kurumsal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı), Addiko Bank (Avusturya- Yönetim Kurulu, Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi Üyesi) Bağımsız Üye KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ, RİSK KOMİTESİ ÜYESİTAMER GHAZALEH Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 07.05.2019 Bank Audi sal (Lübnan) Grup CFO Evet Bağımsız Üye DeğilMOUAYED MAKHLOUF Erkek Bankacı 30.10.2019 Bank Audi Sal (Lübnan) - Bölgesel Varlık ve Grup Sinerjisinden sorumlu Genel Müdür Evet Bağımsız Üye DeğilANTOINE NAJM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 09.01.2020 Bank Audi Sal (Lübnan) Genel Müdür Yardımcısı – Grup Kredi Risk Yöneticisi Evet Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817319BIST