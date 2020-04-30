***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.04.2020 16:54
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Öcal Perçin Direktör 02.07.2018 02123048655 ocal.percin@odeabank.com.tr
Esra Geyne Müdür Yardımcısı 10.06.2019 02123048652 esra.geyne@odeabank.com.tr
Senem Sarohan Müdür 23.09.2019 02123048650 senem.sarohan@odeabank.com.tr
Esma Seda Öztekin Müdür Yardımcısı 01.10.2019 02123048662 EsmaSeda.Oztekin@odeabank.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841735
BIST
17:06100.422
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -1.173,44
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
17:066,9883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0386
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9913
En Düşük
6,9408
17:067,6030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0437
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
17:06382,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,32
|Açılış
|: 382,51
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
380,93
BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|35.570.039
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|52.788.894
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|53.995.482
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|56.988.548
|% 9,96
|
|ARDYZ
|27,90
|14.726.513
|% -10,00
|
|DEVA
|16,20
|16.793.908
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|ULUUN
|12,70
|44.566.366
|% -9,99
|
|GARAN
|8,34
|1.337.947.170
|% -0,83
|
|THYAO
|10,60
|671.826.882
|% -0,19
|
|ASELS
|27,00
|589.848.584
|% -1,46
|
|PETKM
|3,54
|474.400.792
|% -1,67
|
|AFYON
|2,62
|412.291.101
|% 3,15
|
|ADESE
|1,47
|258.741.331
|% -4,55
|
|GARAN
|8,34
|1.337.947.170
|% -0,83
|
|AFYON
|2,62
|412.291.101
|% 3,15
|
|YKBNK
|2,09
|306.234.619
|% -1,88
|
|IHLGM
|1,06
|152.240.387
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7112
|8,7549
|% 0,81
|
|Frank
|7,1593
|7,2024
|% 0,71
|
|Riyal
|1,8549
|1,8642
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|-10,13
|
|Altın Gr.
|383
|383
|0,02
|
|Cumhuriyet
|2.453
|2.511
|-1,70
|
|Tam
|2.518
|2.572
|-1,80
|
|Yarım
|1.227
|1.257
|-0,90
|
|Çeyrek
|615
|629
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|15,06
|15,09
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|26,77
|26,77
|2,55
|
Seans Raporu
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17:19YUNSA
Yüzde -5.20 oranında düşüşle 11.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 863, 432 adet işlem
-
17:18OZGYO
Yüzde -6.29 oranında düşüşle 1.49 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 967, 591 adet işlem
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17:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, TSKB, KRDMD
-
17:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, TUPRS, SODA
-
17:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1012, 56 kaybederek (% -1.06 ) 94, 237