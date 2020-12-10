***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.12.2020 14:34
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SAMIR HANNA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 24.05.2012 YÖNETİM KURULU BAŞKANI, ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ BAŞKANI - Bank Audi sal: YK Başkanı - Genel Müdür - Grup CEO, - Bank Audi sae: YKÜ - Banque Audi Suisse sa: YKÜ - Beryte Immobiliere sal: YK Başkanı Bağımsız Üye Değil
MARWAN GHANDOUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 24.05.2012 YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI - Bank Audi sal: YK Başkan Yardımcısı Bağımsız Üye
IMAD ITANI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 24.05.2012 YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ - Bank Audi sal: YKÜ, Grup Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür, - Audi Investment Bank sal: Yönetim Kurulu Başkanı, - Bank Audi SAE (Mısır): YKÜ - Lebanon Invest sal: YK Başkanı - Audi Investments Holding sal: YKÜ DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI, ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ BAŞKANI
KHALIL EL DEBS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 04.03.2014 YÖNETİM KURULU ÜYESİ - Audi Investment Bank sal: YKÜ - Bank Audi LLC (Katar): yk Başkanı , - SOLIFAC s.a.l.: YK Başkanı - Bank Audi sal: Grup Kurumsal Bankacılık Direktörü, - Bank Audi sae (Mısır): YKÜ - Bank Audi France sa: Yönetim Kurulunda BASAL?ın temsilcisi Bağımsız Üye Değil KREDİ KOMİTESİ ÜYESİ
PHILIPPE ELIAS FARID EL-KHOURY 28.04.2016 Y
15:571.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 12,95
|Açılış
|: 1.353
|
|Önceki Kapanış
|: 1.350
|
1.367
En Düşük
1.350
15:577,8652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0408
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8776
En Düşük
7,8188
15:579,5419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0898
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,5481
En Düşük
9,4454
15:57464,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,27
|Açılış
|: 464,43
|
|Önceki Kapanış
|: 462,17
|
465,50
En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler15:57
|EUKYO
|4,07
|3.330.259
|% 10,00
|
|DITAS
|35,20
|4.384.090
|% 10,00
|
|BERA
|19,87
|86.436.752
|% 9,96
|
|SNPAM
|25,42
|10.211.213
|% 9,95
|
|LINK
|51,50
|11.303.674
|% 9,95
|
|SNKRN
|6,32
|350.956
|% -9,97
|
|SELEC
|16,60
|733.830.243
|% -7,68
|
|SUMAS
|35,22
|246.162
|% -7,61
|
|COSMO
|7,86
|104.143
|% -7,53
|
|ITTFH
|2,63
|422.250.578
|% -5,73
|
|GARAN
|9,57
|3.427.756.297
|% 3,13
|
|SISE
|7,30
|2.938.944.478
|% 3,84
|
|ODAS
|3,97
|1.793.877.100
|% 7,30
|
|KRDMD
|5,24
|1.346.860.366
|% 2,95
|
|PETKM
|4,75
|1.219.141.324
|% 0,21
|
|ODAS
|3,97
|1.793.877.100
|% 7,30
|
|SISE
|7,30
|2.938.944.478
|% 3,84
|
|GARAN
|9,57
|3.427.756.297
|% 3,13
|
|KRDMD
|5,24
|1.346.860.366
|% 2,95
|
|PETKM
|4,75
|1.219.141.324
|% 0,21
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8603
|7,8652
|% 0,52
|
|Euro
|9,5341
|9,5419
|% 0,95
|
|Sterlin
|10,4181
|10,4703
|% -0,24
|
|Frank
|8,8204
|8,8735
|% 0,75
|
|Riyal
|2,0910
|2,1015
|% 0,62
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-3,27
|
|Altın Gr.
|465
|465
|2,62
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.126
|-15,00
|
|Tam
|3.067
|3.144
|-11,48
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-5,56
|
|Çeyrek
|743
|760
|-2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,87
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,04
|
|B. Petrol
|49,50
|49,50
|0,64
|