***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.04.2021 16:48
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Öcal Perçin Direktör 17.09.2019 02123048655 ocal.percin@odeabank.com.tr
Senem Sarohan Müdür 10.08.2020 02123048650 senem.sarohan@odeabank.com.tr
Esma Seda Öztekin Müdür Yardımcısı 09.11.2020 02123048662 EsmaSeda.Oztekin@odeabank.com.tr
Özlem Acar Sarıcaoğlu Müdür Yardımcısı 19.08.2019 02123048653 ozlem.acarsaricaoglu@odeabank.com.tr
Tuğsev Keselioğlu Müdür Yardımcısı 07.10.2020 02123048651 tugsev.keselioglu@odeabank.com.tr
Ömer Akdeniz Kıdemli Uzman 17.11.2020 02123048673 omer.akdeniz@odeabank.com.tr
Ahmet Göktuğ Arslan Uzman 24.06.2020 02123047464 ahmetgoktug.arslan@odeabank.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926263
BIST
16:341.387
En Yüksek
|Değişim
|: -2,11%
|| -29,84
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.374
16:348,1735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0410
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1740
En Düşük
8,1219
16:349,7165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
16:34456,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -3,02
|Açılış
|: 456,24
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler16:34
|TUREX
|14,52
|320.965
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|43.978.148
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|605.930
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|136.696.595
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|20.804.238
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|197.222.105
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|21.794.633
|% -9,81
|
|EREGL
|16,14
|1.020.715.010
|% 1,89
|
|KRDMD
|7,19
|833.950.495
|% -3,23
|
|BJKAS
|11,04
|828.079.108
|% 8,55
|
|GARAN
|6,64
|755.077.473
|% -1,78
|
|KOZAL
|114,40
|590.746.867
|% -3,05
|
|EKGYO
|1,86
|424.746.288
|% -3,63
|
|TSKB
|1,35
|255.616.369
|% -4,26
|
|DOHOL
|3,14
|580.679.560
|% -6,55
|
|YKBNK
|2,10
|290.558.721
|% -3,67
|
|KRDMD
|7,19
|833.950.495
|% -3,23
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1693
|8,1735
|% 0,50
|
|Euro
|9,7100
|9,7165
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,1833
|11,2394
|% 0,38
|
|Frank
|8,7779
|8,8308
|% 0,11
|
|Riyal
|2,1704
|2,1813
|% 0,35
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|-15,67
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-3,15
|
|Cumhuriyet
|3.014
|3.060
|-30,00
|
|Tam
|3.005
|3.081
|-26,56
|
|Yarım
|1.452
|1.490
|-12,85
|
|Çeyrek
|728
|745
|-6,42
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,59
|-0,07
|
|B. Petrol
|62,83
|62,83
|-0,37
|
Seans Raporu
16:34
daha fazla
-
16:49YYAPI
Yüzde -6.49 oranında düşüşle 1.73 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 812, 182 adet işlem
-
16:48FADE
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 17.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 757, 319 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, PGSUS, TAVHL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 82 kaybederek (% -2.20 ) 1, 195
-
16:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATSYH, TUREX, MTRKS, TRILC, ORMA, NTGAZ, QUAGR