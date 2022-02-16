***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoÖcal Perçin Direktör 17.09.2019 02123048655 ocal.percin@odeabank.com.trSenem Sarohan Müdür 10.08.2020 02123048650 senem.sarohan@odeabank.com.trÖmer Akdeniz Müdür Yardımcısı 17.11.2020 02123048673 omer.akdeniz@odeabank.com.trÖzlem Acar Sarıcaoğlu Müdür Yardımcısı 19.08.2019 02123048653 ozlem.acarsaricaoglu@odeabank.com.trYönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviEvşen Ulupınar MüdürÖmer Oğuz Polat Grup MüdürüOnur Karaca DirektörMürvet Şebnem Keskin Grup MüdürüAtilla Yenihayat Grup MüdürüSeda Tokgöz Grup MüdürüBanu Çiçek Cora DirektörEmir Kadir Alpay Genel Müdür YardımcısıOnur Hazinedar DirektörHakan Bingöl Grup Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002090BIST