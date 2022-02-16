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***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.02.2022 16:17
***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Öcal Perçin Direktör 17.09.2019 02123048655 ocal.percin@odeabank.com.tr
Senem Sarohan Müdür 10.08.2020 02123048650 senem.sarohan@odeabank.com.tr
Ömer Akdeniz Müdür Yardımcısı 17.11.2020 02123048673 omer.akdeniz@odeabank.com.tr
Özlem Acar Sarıcaoğlu Müdür Yardımcısı 19.08.2019 02123048653 ozlem.acarsaricaoglu@odeabank.com.tr

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Evşen Ulupınar Müdür
Ömer Oğuz Polat Grup Müdürü
Onur Karaca Direktör
Mürvet Şebnem Keskin Grup Müdürü
Atilla Yenihayat Grup Müdürü
Seda Tokgöz Grup Müdürü
Banu Çiçek Cora Direktör
Emir Kadir Alpay Genel Müdür Yardımcısı
Onur Hazinedar Direktör
Hakan Bingöl Grup Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002090


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RALYH 7,70 15.901.185 % 10,00  
UZERB 50,60 340.757 % 10,00  
MERIT 32,00 60.642.885 % 9,97  
ARMDA 63,45 4.325.914 % 9,97  
DESA 11,84 11.795.761 % 9,94  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,5917 13,5987 % 0,01  
Euro 15,4585 15,4813 % 0,00  
Sterlin 18,4274 18,5198 % 0,41  
Frank 14,6939 14,7824 % 0,41  
Riyal 3,6120 3,6302 % -0,02  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.868 1.868 -4,35  
Altın Gr. 818 818 8,02  
Cumhuriyet 5.413 5.495 3,00  
Tam 5.389 5.523 2,55  
Yarım 2.604 2.672 1,24  
Çeyrek 1.306 1.336 0,62  
Gümüş.Ons 23,55 23,57 -0,09  
Gümüş Gr. 10,30 10,31 -0,03  
B. Petrol 91,41 91,41 -1,86  
Seans Raporu 18:05
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