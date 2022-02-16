***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.02.2022 16:17
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Öcal Perçin Direktör 17.09.2019 02123048655 ocal.percin@odeabank.com.tr
Senem Sarohan Müdür 10.08.2020 02123048650 senem.sarohan@odeabank.com.tr
Ömer Akdeniz Müdür Yardımcısı 17.11.2020 02123048673 omer.akdeniz@odeabank.com.tr
Özlem Acar Sarıcaoğlu Müdür Yardımcısı 19.08.2019 02123048653 ozlem.acarsaricaoglu@odeabank.com.tr
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Evşen Ulupınar Müdür
Ömer Oğuz Polat Grup Müdürü
Onur Karaca Direktör
Mürvet Şebnem Keskin Grup Müdürü
Atilla Yenihayat Grup Müdürü
Seda Tokgöz Grup Müdürü
Banu Çiçek Cora Direktör
Emir Kadir Alpay Genel Müdür Yardımcısı
Onur Hazinedar Direktör
Hakan Bingöl Grup Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002090
BIST
18:052.041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,27
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.058
En Düşük
2.036
18:0513,6017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0048
|Açılış
|: 13,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6017
En Düşük
13,5858
18:0515,4837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0026
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,4840
En Düşük
15,4616
18:05818,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 7,90
|Açılış
|: 818,37
|
|Önceki Kapanış
|: 810,35
|
820,47
En Düşük
808,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RALYH
|7,70
|15.901.185
|% 10,00
|
|UZERB
|50,60
|340.757
|% 10,00
|
|MERIT
|32,00
|60.642.885
|% 9,97
|
|ARMDA
|63,45
|4.325.914
|% 9,97
|
|DESA
|11,84
|11.795.761
|% 9,94
|
|PKENT
|711,90
|65.930.451
|% -10,00
|
|POLTK
|521,30
|95.428.505
|% -10,00
|
|INTEM
|87,70
|31.414.913
|% -9,96
|
|SANEL
|9,05
|4.593.943
|% -9,95
|
|ORCAY
|27,16
|71.965.166
|% -9,95
|
|THYAO
|29,60
|3.987.313.507
|% -1,20
|
|KRDMD
|11,87
|1.468.637.919
|% -0,42
|
|ASELS
|22,26
|1.359.570.238
|% 2,30
|
|TUPRS
|195,60
|1.080.377.057
|% 0,46
|
|EREGL
|28,18
|1.075.566.727
|% -1,33
|
|EKGYO
|2,36
|481.458.037
|% 2,16
|
|YKBNK
|4,01
|833.450.878
|% -1,96
|
|THYAO
|29,60
|3.987.313.507
|% -1,20
|
|KRDMD
|11,87
|1.468.637.919
|% -0,42
|
|DOHOL
|2,93
|359.231.230
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5917
|13,5987
|% 0,01
|
|Euro
|15,4585
|15,4813
|% 0,00
|
|Sterlin
|18,4274
|18,5198
|% 0,41
|
|Frank
|14,6939
|14,7824
|% 0,41
|
|Riyal
|3,6120
|3,6302
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|-4,35
|
|Altın Gr.
|818
|818
|8,02
|
|Cumhuriyet
|5.413
|5.495
|3,00
|
|Tam
|5.389
|5.523
|2,55
|
|Yarım
|2.604
|2.672
|1,24
|
|Çeyrek
|1.306
|1.336
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,57
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,30
|10,31
|-0,03
|
|B. Petrol
|91,41
|91,41
|-1,86
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NIBAS
Yüzde 4.36 oranında artışla 10.77 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 159, 989 adet işlem
-
17:58KONKA
Yüzde 5.94 oranında artışla 8.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 010, 491 adet işlem
-
17:57BOSSA
Yüzde 8.13 oranında artışla 39.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 347, 486 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 38 artarak (% 0.10 ) 2, 272
-
17:55XU100
Endeks 2, 044 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 22, 564.00 milyon TL de