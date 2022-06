***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviIMAD ITANI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 24.05.2012 YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ - Bank Audi sal: YKÜ, - Bank Audi SAE (Mısır): YKÜ - Audi Investments Holding sal: YKÜ ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ BAŞKANIKHALIL EL DEBS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 04.03.2014 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bank Audi SL (Lübnan) - Grup CEO Vekili Bank Audi Ilc (Katar) - YK Başkanı Solifac SAL - YK Başkanı Bank Audi France sa (Fransa) - YK BASAL Temsilcisi Bank Audi SAE (Mısıt) - YK Üyesi Banque Audi Suisse S.A. (İsviçre) - YK Üyesi BAPB Holding Ltd. - YK Üyesi Bağımsız Üye Değil KREDİ KOMİTESİ ÜYESİMERT ÖNCÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 07.03.2018 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil KREDİ KOMİTESİ BAŞKANITAMER GHAZALEH Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 07.05.2019 YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bank Audi sal (Lübnan) ?Grup CEO Vekili Bank Audi sae (Mısır) ? YK Üyesi Lebanon Invest sal ? YK Üyesi Solifac sal ? YK Üyesi APB Holding sal ? YK Üyesi Banaudi Holding Limited ? YK Üyesi BAPB Holding Ltd ? YK Üyesi Audi Investments Holding sal ? YK Üyesi Audi Global Markets Ltd ? YK Üyesi Infostructure sal ? YK Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil RİSK KOMİTESİ ÜYESİ, ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ ÜYESİ,KREDİ KOMİTESİ YEDEK ÜYESİMOUAYED MAKHLOUF Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 30.10.2019 İcrada Görevli Değil Bank Audi Sal (Lübnan) - Genel Müdür, Uluslararası Bölüm Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ, KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ, RİSK KOMİTESİ ÜYESİANTOINE NAJM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 19.12.2019 İcrada Görevli Bank Audi Sal (Lübnan) Genel Müdür Yardımcısı - Grup Kredi Risk Yöneticisi Evet 0 Bağımsız Üye Değil KREDİ KOMİTESİ ÜYESİAYŞE BOTAN BERKER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 07.10.2020 İcrada Görevli Değil Merit Risk Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri (İstanbul) - Kurucu Ortak ? Başkan İş Leasing (İstanbul) ? Bağımsız YK Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye RİSK KOMİTESİ BAŞKANIFARID LAHOUD Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 13.11.2020 İcrada Görevli Değil Bank Audi sal (Beyrut - Lübnan) - Grup Baş Uyum Görevlisi ve Grup Genel Sekreteri BAPB Holding Ltd. (Kıbrıs) (bir Bank Audi sal bağlı kuruluşu) - Yönetim Kurulu Üyesi Banaudi Holding Limited (Kıbrıs) (bir Bank Audi sal bağlı kuruluşu) - Yönetim Kurulu Üyesi Lebanon Invest sal (Lübnan) (bir Bank Audi sal bağlı kuruluşu) - Yönetim Kurulu Üyesi Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) (Paris - Fransa) - Bağımsız Danışman Denetim Komitesi Üyesi Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü (WHO) (Cenevre - İsviçre) - Bağımsız Danışman Denetim Komitesi Üyesi (2014?ten itibaren Komite Başkanı) Gerrard and National PLC (Londra - Birleşik Krallık) Arbitraj Masası Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil DENETİM KOMİTESİ ÜYESİCHAHDAN JEBEYLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 13.11.2020 İcrada Görevli Değil "Bank Audi s.a.l. ? Beyrut, Lübnan - Yönetim Kurulu Üyesi Audi Private Bank s.a.l. ? Beyrut, Lübnan - Yönetim Kurulu Üyesi Banaudi Holding Limited ? Kıbrıs - Yönetim Kurulu Üyesi BAPB Holding Limited - Kıbrıs - Yönetim Kurulu Üyesi Audi Capital (KSA) - Yönetim Kurulu Üyesi " Evet Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANIOYA AYDINLIK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.05.2021 İcrada Görevli Değil Koruncuk Vakfı - Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Denetim Komitesi BaşkanıEBRU OĞAN KNOTTNERUS 22.06.2021 Pasha Bank Yatırım Bankası (Türkiye) - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Pasha Bank Gürcistan - Yönetim Kurulu Üyesi 0 RİSK KOMİTESİ ÜYESİ, ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ ÜYESİ, KREDİ KOMİTESİ YEDEK ÜYESİHİLMİ GÜVENAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 29.03.2022 İcrada Görevli Değil Hayat Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Tam Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet Bağımsız Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038261BIST