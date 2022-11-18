***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.11.2022 21:05
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MERT ÖNCÜ Genel Müdür Bankacı Genel Müdür
CEM MURATOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı -
EMİR KADİR ALPAY Genel Müdür Yardımcısı Bankacı -
YALÇIN AVCI Genel Müdür Yardımcısı/ Genel Müdür Vekili Bankacı Genel Müdür Yardımcısı -
MEHMET GÖKMEN UÇAR Genel Müdür Yardımcısı/ Genel Müdür Vekili Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
SİNAN ERDEM ÖZER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı -
HÜSEYİN GÖNÜL Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
CENK DEMİRÖZ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
EBRU VARDAR Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Direktör ve İcra Komitesi Üyesi
HÜSEYİN CEM TANER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Direktör
GÜRCAN KIRMIZI Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081093
BIST
18:004.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 19,49
|Açılış
|: 4.466
|
|Önceki Kapanış
|: 4.507
|
4.556
En Düşük
4.457
18:0018,6226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0276
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6299
En Düşük
18,5265
18:0019,2470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0523
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2700
|
19,3623
En Düşük
19,2067
18:001.048,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,38
|Açılış
|: 1.048,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.052,99
|
1.058,37
En Düşük
1.047,60
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KLMSN
|20,46
|29.330.923
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,06
|1.064.239
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,31
|86.478.108
|% 10,00
|
|MZHLD
|154,00
|9.719.864
|% 10,00
|
|KAREL
|27,28
|76.616.292
|% 10,00
|
|GESAN
|207,10
|158.564.748
|% -10,00
|
|KONTR
|174,70
|587.988.512
|% -9,99
|
|KMPUR
|122,60
|44.112.979
|% -9,99
|
|PRDGS
|11,46
|229.687.477
|% -9,98
|
|HEKTS
|41,54
|289.684.923
|% -9,97
|
|THYAO
|106,60
|7.724.043.503
|% -0,37
|
|EREGL
|36,90
|4.695.268.163
|% 0,00
|
|PGSUS
|346,30
|4.662.139.814
|% -6,58
|
|YKBNK
|10,95
|4.263.440.052
|% 6,52
|
|PETKM
|15,00
|4.200.214.900
|% 5,04
|
|SKBNK
|2,43
|1.053.077.631
|% 6,58
|
|EKGYO
|5,49
|2.343.980.191
|% 2,04
|
|YKBNK
|10,95
|4.263.440.052
|% 6,52
|
|TSKB
|3,38
|1.189.857.633
|% 7,64
|
|ISCTR
|9,55
|2.795.503.168
|% 2,69
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6182
|18,6227
|% 0,15
|
|Euro
|19,2208
|19,2547
|% -0,23
|
|Sterlin
|22,0461
|22,1567
|% 0,23
|
|Frank
|19,4539
|19,5711
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9395
|4,9643
|% 0,13
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|-9,21
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.049
|-4,08
|
|Cumhuriyet
|7.052
|7.158
|28,00
|
|Tam
|6.986
|7.115
|-16,00
|
|Yarım
|3.393
|3.479
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.739
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,93
|20,95
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,52
|12,54
|-0,01
|
|B. Petrol
|86,80
|86,80
|-2,98
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, YKBNK, FROTO
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 15 kaybederek (% -0.15 ) 3, 966
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYSAS, SMART, KLMSN, SEGYO, OZRDN, KARSN, ARASE, MMCAS, EMNIS, CEMAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GESAN, SASA, YEOTK, MNDRS, SMRTG, PRDGS, KMPUR, SILVR, AKENR, HEKTS
-
17:59
YGYO, CELHA, BRSAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında