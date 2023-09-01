***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.09.2023 16:47
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MERT ÖNCÜ Genel Müdür Bankacı Genel Müdür
EMİR KADİR ALPAY Genel Müdür Yardımcısı Bankacı -
YALÇIN AVCI Genel Müdür Yardımcısı/ Genel Müdür Vekili Bankacı Genel Müdür Yardımcısı -
MEHMET GÖKMEN UÇAR Genel Müdür Yardımcısı/ Genel Müdür Vekili Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
SİNAN ERDEM ÖZER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı -
HÜSEYİN GÖNÜL Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
CENK DEMİRÖZ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
EBRU VARDAR Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Direktör ve İcra Komitesi Üyesi
HÜSEYİN CEM TANER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Direktör
GÜRCAN KIRMIZI Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190878
BIST