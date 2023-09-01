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***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.09.2023 16:47
***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MERT ÖNCÜ Genel Müdür Bankacı Genel Müdür
EMİR KADİR ALPAY Genel Müdür Yardımcısı Bankacı -
YALÇIN AVCI Genel Müdür Yardımcısı/ Genel Müdür Vekili Bankacı Genel Müdür Yardımcısı -
MEHMET GÖKMEN UÇAR Genel Müdür Yardımcısı/ Genel Müdür Vekili Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
SİNAN ERDEM ÖZER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı -
HÜSEYİN GÖNÜL Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
CENK DEMİRÖZ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
EBRU VARDAR Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Direktör ve İcra Komitesi Üyesi
HÜSEYİN CEM TANER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Direktör
GÜRCAN KIRMIZI Genel Müdür Yardımcısı Bankacı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190878


BIST
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BIST En Aktif Hisseler17:31
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRSAN 836,00 2.080.889.903 % 10,00  
IZENR 59,40 3.677.393.659 % 10,00  
BRYAT 2.196,80 636.081.717 % 10,00  
GWIND 31,90 848.059.430 % 10,00  
ORGE 56,65 232.484.533 % 10,00  
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17:31 Alış Satış %  
Dolar 26,7085 26,7143 % 0,09  
Euro 28,8748 28,8827 % -0,29  
Sterlin 33,6198 33,7884 % -0,23  
Frank 30,0702 30,2514 % -0,03  
Riyal 7,1014 7,1370 % 0,16  
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17:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.937 1.938 -2,52  
Altın Gr. 1.663 1.664 -0,25  
Cumhuriyet 11.264 11.435 61,00  
Tam 10.986 11.097 3,00  
Yarım 5.510 5.570 2,00  
Çeyrek 2.747 2.785 1,00  
Gümüş.Ons 24,22 24,25 -0,20  
Gümüş Gr. 20,79 20,80 -0,16  
B. Petrol 88,06 88,06 1,23  
Seans Raporu 17:31
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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