***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)TAMER GHAZALEH Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bank Audi sal (Lübnan) Grup CEO Vekili Bank Audi sae (Mısır) YK Üyesi, Lebanon Invest sal YK Üyesi Solifac sal YK Üyesi APB Holding sal YK Üyesi Banaudi Holding Limited YKKHALIL EL DEBS Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Bank Audi SL (Lübnan) - Grup CEO Vekili Bank Audi Ilc (Katar) - YK Başkanı Bank Audi France sa (Fransa) - YK BASAL Temsilcisi Banque Audi Suisse S.A. (İsviçre) - YK Üyesi BAPB Holding Ltd. - YK ÜyesiOYA AYDINLIK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu ÜyesiEBRU OĞAN KNOTTNERUS Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Pasha Bank Yatırım Bankası (Türkiye) - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Pasha Bank Gürcistan - Yönetim Kurulu ÜyesiCHAHDAN JEBEYLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Bank Audi s.a.l. Beyrut, Lübnan - Yönetim Kurulu Üyesi Audi Private Bank s.a.l. Beyrut, Lübnan - Yönetim Kurulu Üyesi Banaudi Holding Limited ? Kıbrıs - Yönetim Kurulu Üyesi BAPB Holding Limited - Kıbrıs - Yönetim Kurulu Üyesi Audi Capital (KSA) - Yönetim Kurulu ÜyesiHİLMİ GÜVENAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Dünya Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Tam Finans Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan VekiliMOUAYED MAKHLOUF Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Bank Audi Sal (Lübnan)- Genel Müdür, Uluslararası Bölüm BaşkanıANTOINE NAJM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Bank Audi Sal (Beyrut - Lübnan) Genel Müdür Yardımcısı - Grup Kredi Risk Yöneticisi Bank Audi (France) S.A (Paris ? Fransa) ? Yönetim Kurulu ÜyesiAYŞE BOTAN BERKER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Merit Risk Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri (İstanbul)- Kurucu Ortak Başkan İş Leasing (İstanbul) Bağımsız YK ÜyesiFARID LAHOUD Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Bank Audi sal (Beyrut - Lübnan) - Grup Baş Uyum Görevlisi ve Grup Genel Sekreteri BAPB Holding Ltd. (Kıbrıs) (bir Bank Audi sal bağlı kuruluşu) - Yönetim Kurulu Üyesi Banaudi Holding Limited (Kıbrıs) (bir Bank Audi sal bağlı kuruluşu) - Yönetim Kurulu Üyesi Lebanon Invest sal (Lübnan) (bir Bank Audi sal bağlı kuruluşu) - Yönetim Kurulu Üyesi Banque Audi Suisse SA (Cenevre ? İsviçre) ? Yönetim Kurulu ÜyesiELIAS ABOU SLEIMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı - Bank Audi sal (Lübnan) - Grup Risk Yönetiminden Sorumlu Başkan Bank Audi LCC (Katar) - Yönetim Kurulu ÜyesiMERT ÖNCÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206817BIST