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***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.10.2023 11:06
***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
TAMER GHAZALEH Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bank Audi sal (Lübnan) Grup CEO Vekili – Ana Şirket, Audi Capital (KSA) (Suudi Arabistan Krallığı) YK Başkan Vekili, Lübnan Invest sal (Lübnan) YK Üyesi, Solifac sal (Lübnan) YK Başkanı, APB Holding sal (Lübnan) YK Başkanı, Banaudi Holding Limited (Kıbrıs) YK Üyesi, BAPB Holding Ltd (Kıbrıs) YK Üyesi, Audi Investment Holding sal (Lübnan) YK Başkanı, Infi Gamma Holding sal (Lübnan) YK Başkanı, Infostructure sal (Lübnan) YK Üyesi, Audi Global Markets Ltd (Lübnan) YK Üyesi, Capital Banking Solutions (Holding) sal (Lübnan) YK Üyesi
KHALIL EL DEBS Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Bank Audi SL (Lübnan) - Grup CEO Vekili, Bank Audi Ilc (Katar) - YK Başkanı, Bank Audi France sa (Fransa) - YK BASAL Temsilcisi, Banque Audi Suisse S.A. (İsviçre) - YK Üyesi, BAPB Holding Ltd. - YK Üyesi
OYA AYDINLIK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
EBRU OĞAN KNOTTNERUS Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Pasha Bank Yatırım Bankası (Türkiye) - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Pasha Bank Gürcistan - Yönetim Kurulu Üyesi
CHAHDAN JEBEYLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Audi Capital (Suudi Arabistan Krallığı) – YK üyesi, Bank Audi sal (Lübnan) – Bank Audi Grup Sözleşmeli Hukuk ve Uyum Danışmanı
HİLMİ GÜVENAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Dünya Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Tam Finans Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
MOUAYED MAKHLOUF Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Bank Audi Sal (Lübnan)- Genel Müdür, Uluslararası Bölüm Başkanı
ANTOINE NAJM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Bank Audi Sal (Beyrut - Lübnan) Genel Müdür Yardımcısı - Grup Kredi Risk Yöneticisi, Bank Audi (France) S.A (Paris - Fransa) Yönetim Kurulu Üyesi
AYŞE BOTAN BERKER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Merit Risk Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri (İstanbul)- Kurucu Ortak Başkan İş Leasing (İstanbul) Bağımsız YK Üyesi
FARID LAHOUD Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Bank Audi sal (Beyrut - Lübnan) - Grup Baş Uyum Görevlisi ve Grup Genel Sekreteri, BAPB Holding Ltd. (Kıbrıs) (bir Bank Audi sal bağlı kuruluşu) - Yönetim Kurulu Üyesi, Banaudi Holding Limited (Kıbrıs) (bir Bank Audi sal bağlı kuruluşu) - Yönetim Kurulu Üyesi, Lebanon Invest sal (Lübnan) (bir Bank Audi sal bağlı kuruluşu) - Yönetim Kurulu Üyesi, Banque Audi Suisse SA (Cenevre - İsviçre) Yönetim Kurulu Üyesi
ELIAS ABOU SLEIMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı - Bank Audi sal (Lübnan) - Grup Risk Yönetiminden Sorumlu Başkan Bank Audi LCC (Katar) - Yönetim Kurulu Üyesi
MERT ÖNCÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208491


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INVES 399,30 199.674.403 % 10,00  
INGRM 549,00 337.103.915 % 10,00  
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Tam 12.005 12.090 18,00  
Yarım 6.021 6.070 9,00  
Çeyrek 3.001 3.035 5,00  
Gümüş.Ons 23,14 23,18 -0,20  
Gümüş Gr. 20,88 20,91 -0,10  
B. Petrol 92,00 92,00 -0,16  
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