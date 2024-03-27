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***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.03.2024 14:02
***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
KHALIL EL DEBS Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bank Audi SL (Lübnan) - Grup CEO Vekili, Bank Audi Ilc (Katar) - YK Başkanı, Bank Audi France sa (Fransa) - YK BASAL Temsilcisi
MOUAYED MAKHLOUF Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Bank Audi Sal (Lübnan)- Genel Müdür, Uluslararası Bölüm Başkanı
TAMER GHAZALEH Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı Bank Audi sal (Lübnan) Grup CEO Vekili ? Ana Şirket, Audi Capital (KSA) (Suudi Arabistan Krallığı) YK Başkan Vekili, Lübnan Invest sal (Lübnan) YK Üyesi, Solifac sal (Lübnan) YK Başkanı, APB Holding sal (Lübnan) YK Başkanı, Banaudi Holding Limited (Kıbrıs) YK Üyesi, BAPB Holding Ltd (Kıbrıs) YK Üyesi, Audi Investment Holding sal (Lübnan) YK Başkanı, Infi Gamma Holding sal (Lübnan) YK Başkanı, Infostructure sal (Lübnan) YK Üyesi, Audi Global Markets Ltd (Lübnan) YK Üyesi, Capital Banking Solutions (Holding) sal (Lübnan) YK Üyesi
OYA AYDINLIK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Banque Audi Suisse S.A. (İsviçre) - YK Üyesi, BAPB Holding Ltd. - YK Üyesi
CHAHDAN JEBEYLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Audi Capital (Suudi Arabistan Krallığı) ? YK üyesi, Bank Audi sal (Lübnan) ? Bank Audi Grup Sözleşmeli Hukuk ve Uyum Danışmanı
HİLMİ GÜVENAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Dünya Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Ku
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BIST En Aktif Hisseler14:22
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AGROT 39,16 835.300.560 % 10,00  
DITAS 21,90 56.727.220 % 9,99  
NETAS 78,70 68.744.220 % 9,99  
ODINE 48,28 31.553.346 % 9,98  
KBORU 119,00 416.365.077 % 9,98  
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14:22 Alış Satış %  
Dolar 32,2415 32,2476 % 0,23  
Euro 35,1153 35,1481 % 0,81  
Sterlin 41,0713 41,2771 % 0,39  
Frank 35,8913 36,0712 % 0,14  
Riyal 8,6722 8,7156 % 0,34  
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14:22 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,61 24,64 % 0,66  
Platin 900,41 901,57 % 0,66  
Paladyum 990,73 994,53 % 0,66  
Brent Pet. 85,10 85,10 % 0,66  
Altın Ons 2.196,72 2.197,07 % 0,66  
Seans Raporu 14:22
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