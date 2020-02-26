***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
26.02.2020 19:22
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/02/2020
Karar Sayısı
2020/002
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR
TEBLİĞİ (II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
İlişikte sunduğumuz Odea Bank A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar" tebliği (II-14.1) uyarınca düzenlenmiş 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Saygılarımızla,
Imad ITANI
Mert Öncü
Mehmet Gökmen Uçar
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Denetim Komitesi Başkanı
Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821857
BIST
18:05115.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 806,74
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
115.353
En Düşük
113.147
18:056,1563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0125
|Açılış
|: 6,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1644
En Düşük
6,1376
18:056,7113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0247
|Açılış
|: 6,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
18:05325,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 2,96
|Açılış
|: 325,98
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.500.902
|% 20,00
|
|BRSAN
|13,10
|129.604.274
|% 19,96
|
|OYAYO
|2,94
|15.085.674
|% 14,84
|
|NIBAS
|6,38
|309.682
|% 11,93
|
|BALAT
|2,48
|658.207
|% 9,73
|
|SNPAM
|6,30
|12.016.750
|% -11,76
|
|YBTAS
|5.210,90
|339.548
|% -10,00
|
|YONGA
|11,20
|284.010
|% -9,68
|
|MTRYO
|5,50
|63.070
|% -6,46
|
|RYSAS
|9,40
|63.234.276
|% -6,00
|
|THYAO
|13,24
|2.568.426.280
|% -1,78
|
|ASELS
|29,00
|2.418.117.395
|% -0,48
|
|GARAN
|10,63
|705.588.418
|% -0,28
|
|KRDMD
|2,91
|572.437.279
|% 3,19
|
|ODAS
|2,18
|454.513.888
|% 0,00
|
|ODAS
|2,18
|454.513.888
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,91
|572.437.279
|% 3,19
|
|THYAO
|13,24
|2.568.426.280
|% -1,78
|
|IHLGM
|1,33
|234.389.557
|% 1,53
|
|KARSN
|1,94
|267.931.384
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9202
|7,9600
|% -0,51
|
|Frank
|6,2807
|6,3185
|% 0,20
|
|Riyal
|1,6343
|1,6425
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|16,85
|
|Altın Gr.
|326
|326
|2,63
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-13,00
|
|Tam
|2.136
|2.190
|-7,30
|
|Yarım
|1.033
|1.059
|-3,53
|
|Çeyrek
|518
|530
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,99
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,55
|3,56
|0,01
|
|B. Petrol
|52,80
|52,80
|-1,46
|
Seans Raporu
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 859, 68 artarak (% 0.80 ) 108, 754
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17:59
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